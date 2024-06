Bonus 1000€ erogato a tutti: ti basta avere dei figli di quest’età | Non ci sono limiti

Fra i tanti bonus messi a disposizione per i genitori con figli, sono state aperte le richieste per un bonus da 1000 euro.

Sono molte le spese legte l’arrivo di un figlio, dal primo giorno in cui questo viene alla luce, fino all’indipendenza dello stesso. A causa del calo delle nascite e della situazione economica alquanto svantaggiata, il Governo Meloni, nella Legge di Bilancio 2024, ha confermato alcune misure esistenti e introdotte delle nuove, potenziando così il pacchetto dei bonus famiglia. In tutto ciò, ad avere potere decisionale sono anche i Comuni, che in base alle necessità del territorio, possono fornire ulteriori aiuti economici oltre a quelli forniti dallo Stato.

Bonus genitori 2024

Quest’anno i neo-genitori e i genitori di figli fino a 21 anni, possono beneficiare dell’Assegno unico (che può essere richiesto sin dal 7° mese di gravidanza). Inoltre, quest’anno è stato prorogato il premio nascita con un importo varia in base all’Isee, per un massimo di circa 1350 euro. Per poi passare al bonus latte artificiale: un assegno annuo di 400 euro in caso di impossibilità di allattamento dovuta a patologie.

E ancora, le donne senza copertura previdenziale (inoccupate) possono richiedere un bonus gravidanza al Comune di residenza: con un Isee inferiore a 20.221,13 euro, è possibile ottenere un sostegno di circa 2020,85 euro.

Da non dimenticare le esenzioni sanitarie e la possibilità, per le donne in gravidanza di accedere al rimborso delle spese mediche, fino a circa 1.177 euro. Ad essere una buona opportunità è anche il bonus asilo nido, con un rimborso fino a 3.500 euro l’anno per la retta sostenuta, a seconda del reddito familiare e del numero di figli. Insomma, le agevolazioni sono innumerevoli, e ad aggiungersi ad esse è un nuovo supporto di ben 1000 euro, che ha visto l’apertura delle domande in questi giorni.

Bonus 1000 euro per i neo-genitori

Una Regione italiana ha ufficialmente aperto le richieste per il bonus di 1000 euro destinato ai genitori dei bambini nati nel 2024. Chi può richiederlo? I genitori dei neonati residenti in Sicilia, con reddito familiare sotto i 3.000 euro. È inoltre richiesto almeno un genitore con cittadinanza italiana o comunitaria, mentre per i non cittadini dell’UE è necessario avere il regolare permesso di soggiorno.

Il bonus sarà assegnato seguendo una graduatoria comunale basata sull’Isee e sul numero di componenti del nucleo familiare. In caso di parità di reddito, si darà priorità alle famiglie con più componenti, mentre a parità di reddito e componenti, sarà favorito il neonato nato prima.

Le richieste vanno presentate al Comune di residenza con documenti d’identità, Isee e, per i non cittadini dell’UE, il permesso di soggiorno in corso di validità. Le scadenze per la presentazione delle domande variano a seconda del periodo di nascita del bambino, quindi è consigliabile informarsi presso il proprio Comune per conoscere le date esatte.