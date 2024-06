Canone Rai, da ora se hai quest’età hai diritto all’esenzione: puoi farlo anche usando un parente | Basta una firma

Serve davvero pochissimo tempo per effettuare la richiesta che può renderti esente dal pagamento del canone Rai: falla subito.

Sono ormai diversi anni che il Canone Rai è diventato una tassa obbligatoria per la quasi totalità dei cittadini italiani. Ormai tutti hanno una connessione e possono accedere sia alla diretta Rai sia a tutti i programmi presenti su Raiplay on demand con un click.

Raiplay è l’applicazione progettata da Rai che ha avuto necessità di coinvolgere utenti più giovani, dato che gli spettatori della televisione oramai fanno parte quasi esclusivamente delle generazioni più grandi.

Questo ha avuto, in effetti, un grande successo, soprattutto dopo il boom di successi ottenuto dalla nota serie televisiva Mare Fuori, che racconta le storie di un carcere minorile partenopeo.

Se avete una età avanzata e una serie di altri requisiti è possibile per voi richiedere l’esenzione del pagamento dal canone Rai: basta poco per effettuare la domanda rivolta agli enti competenti.

Una richiesta semplice

Non tutti sanno che il canone Rai ha subito una diminuzione messa in atto proprio da quest’anno, che è intervenuta ad abbassarlo, nello specifico, da 90 a 70 euro annuali.

Sono due i requisiti che, se presenti, concedono ai contribuenti di essere esentati rispetto al pagamento del Canone Rai annuale: uno è anagrafico e l’altro riguarda il possesso di un televisore.

I requisiti

Il requisito anagrafico sussiste quando il contribuente ha più di 75 anni: nello specifico, si può fare domanda di esenzione nel caso in cui il compimento del settantacinquesimo anno intervenga entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per la richiesta. In questo caso, se la richiesta viene inoltrata dall’utente entro questa data, allora l’esenzione sarà per l’intero anno in corso, invece, nel caso in cui essa venga inviata a partire dal primo febbraio fino al 31 luglio – finestra utile per la domanda – allora sarà solamente per il secondo semestre.

Più o meno nello stesso modo funziona l’esenzione per quanti non siano in possesso di un televisore, con la differenza che il termine per la richiesta è posto al 30 giugno e non oltre. Per ottenere l’esenzione è possibile rivolgersi a un CAF ACLI, procedere dall’applicazione online dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite raccomandata con destinazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.