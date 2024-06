Inps, aumenti vertiginosi sulle pensioni a Luglio: ecco quanto ti arriva | Comunicato dell’ultima ora

Novità importante sul fronte pensioni: quello di luglio, per i pensionati, sarà un mese importante, che prevede un aumento.

La pensione è qualcosa che, specie per chi ha lavorato per tutta la vita, si aspetta con ansia e trepidazione. È quel momento in cui ti rendi conto che tutto può fermarsi e che puoi goderti ciò che hai, famiglia, beni materiali e non.

Purtroppo, però, per alcuni la pensione non è così soddisfacente come si pensa e fanno fatica ad arrivare a fine mese, a pagare le tasse, ad acquistare i beni di prima necessità. Ma, da oggi, la musica cambia, perché per luglio si prospettano degli aumenti incredibili.

Si tratta dell’ultima notizia sul fronte pensioni, che ha lasciato senza parole tutti i cittadini che percepiscono una determinata somma mensilmente. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cerchiamo di capire perché, a luglio, le pensioni aumenteranno vertiginosamente.

Un regalo di metà estate

Non c’è niente di meglio, in piena estate, che ricevere un regalo di tipo economico, che permetta di godersi le vacanze. È quello che accadrà quest’anno, a migliaia di pensionati, che vedranno salire l’importo delle loro pensioni. L’assegno aumenterà grazie alla quattordicesima, che spetterà solo a coloro che hanno compiuto 64 anni e che hanno un reddito non superiore a due volte l’importo del trattamento minimo.

L’aumento di cui stiamo parlando, inoltre, non è proprio minimo, perché può arrivare fino a 655 euro, una cifra di tutto rispetto, che farà sicuramente comodo a chi la riceverà. Solitamente, in base a quanto stabilito dalla legge, la quattordicesima viene percepita nel mese di luglio, fermo restando che entro il mese stesso i cittadini abbiano raggiunto i requisiti richiesti. In caso contrario, se questi verranno maturati da agosto in poi, la quattordicesima spetterà nel mese di dicembre.

Come viene calcolata la quattordicesima

Come accennato in precedenza, la quattordicesima non spetterà a tutti. Oltre ad esserci un fattore anagrafico, si parla anche di reddito. Per chi non supera di 1,5 volte l’importo del trattamento minimo, il valore della quattordicesima sarà più elevato, mentre sarà più basso per coloro che si avvicinano, ma non superano, la soglia delle 2 volte. Inoltre, ovviamente, verranno presi in considerazione anche gli anni di contributi e il fatto che il pensionato sia stato lavoratore dipendente o autonomo.

Per capire qual è il valore della quattordicesima che spetterà a ogni contribuente, occorre calcolare il reddito contratto con i contributi del lavoratore autonomo o dipendente, meno il reddito personale. Ad esempio, un lavoratore dipendente con 15 anni di contributi e uno autonomo con 18 anni, avranno una quattordicesima pari a 437 euro, mentre i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e quelli autonomi con oltre 28 anni di contribuiti, riceveranno una somma aggiuntiva pari a 655 euro. Questa è la situazione per chi ha un reddito inferiore a 11.672,89 euro.