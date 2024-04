Bonus 152€ a tutti i genitori: basta che i tuoi figli facciano questo | te li danno subito

Un aiuto dallo stato per i genitori, bisogna solo che i tuoi bambini siano impegnati in questa attività e arriveranno.

Ormai lo sappiamo tutti: la natalità nel nostro paese è ai minimi storici in questo periodo, e il Paese sta cercando in tutti i modi di incoraggiare le persone a creare una famiglia attraverso alcune misure che prevedono anche dei bonus in denaro.

La verità è che la situazione economica del paese non è certo tra le migliori: sono moltissimi i giovani, e anche meno giovani, che vanno avanti con dei contratti precari, a tempo determinato, di apprendistato o persino a collaborazione occasionale.

Inoltre la vita quotidiana ha un costo sempre più alto per via di una serie di fattori esterni e interni rispetto alla nostra nazione: nello specifico parliamo del costo di energia e dei beni di prima necessità, tra cui anche i generi alimentari.

Di conseguenza non è facile pensare a generare una uova vita quando non si ha una buona base economica: si rischia di far crescere il proprio bambino nella totale precarietà. Ecco perché lo Stato ha istituito un bonus per i genitori.

Dei soldi destinati ai genitori

I genitori di figli che studiano hanno molte più spese rispetto a genitori di figli economicamente già quasi indipendenti: è per questo che il Governo ha deciso di aiutare economicamente le persone che si trovano in questa situazione.

Nello specifico non si parla di un vero e proprio bonus in denaro: si parla invece di uno sconto Irpef che può arrivare a una cifra massima di 152 euro a figlio – purché questo studi.

Uno sconto Irpef

Per usufruire di questo sconto sull’Irpef è necessario sostenere le spese, collegate alla scuola dei propri pargoli, con pagamenti tracciabili e rientrano nella detrazione.

Nelle spese detraibili sono presenti: gite scolastiche; assicurazione della scuola; corsi di lingua; corsi di teatro; corsi di musica; servizio di trasporto scolastico; mensa scolastica; pre e post scuola; assistenza al pasto; spese di iscrizione e di frequenza. La detrazione si applica solamente sui primi 800 euro di spesa e non oltre, per questo lo sconto Irpef può giungere solamente fino a 152 euro. Le spese sostenute vanno indicate nel quadro E del modello 730 con relative ricevute.