Pensioni, aumento vertiginoso dal prossimo mese: ti basta una richiesta | Arrivi quasi al doppio

Avere una pensione più alta e concedersi qualche lusso in più è possibile; il tutto grazie alla possibilità di ottenere l’importo lordo.

Mario, come milioni di pensionati in Italia, percepisce una pensione di 1500 euro lordi. Di questi bisogna sottrarre le tasse che, inevitabilmente, portano l’importo a 1150 euro netti. Questa è la realtà di tantissime persone che, seppur avendo avuto accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 40 di contributi, si ritrovano ancora a dover lottare con il caro vita nel nostro paese.

La situazione economica attuale non solo non concede il lusso di togliersi qualche sfizio, ma talvolta neanche il diritto di arrivare a fine mese in maniera dignitosa. Eppure ottenere l’importo lordo della propria pensione è possibile, sebbene significhi fare sacrifici e cambi di rotta.

Come aumentare la pensione nel 2024

Questa è una domanda che in molti potrebbero porsi, poiché una volta raggiunta l’età pensionabile non è possibile lavorare, se non in maniera occasionale. D’altro canto, questo comporta dover rinunciare a molte cose pur di sopravvivere agli importi delle pensioni che (a differenza di Mario), possono essere inferiori ai mille euro.

Molti pensionati italiani stanno considerando l’Albania come una meta allettante per trascorrere i loro anni d’oro. La ragione principale? Le tasse più basse e il potere di acquisto migliorato rispetto all’Italia.

In Italia, le pensioni sono tassate come qualsiasi altro reddito, riducendo significativamente il loro valore netto. Tuttavia, ci sono paesi esteri, come l’Albania, che offrono agli anziani italiani la possibilità di percepire le loro pensioni senza alcuna tassazione. Grazie a convenzioni bilaterali e normative che esentano i pensionati stranieri dalle imposte, l’Albania offre, in aggiunta, un aumento del potere di acquisto del pensionato italiano fino al 25%.

Così il nostro caro Mario è riuscito a passare dai suoi 1.150 euro di pensione ad un importo di 1500 euro, vivendo in un paese dove il costo della vita è significativamente più basso. Questo, semplicemente dichiarando di abitare almeno 6 mesi l’anno in questo Paese.

Come funziona il trasferimento di pensione

Sebbene possa sembrare qualcosa di complesso, il processo è relativamente semplice: trasferendosi in Albania e dimorandovi per almeno sei mesi l’anno, i pensionati possono godere di una pensione lorda senza tassazione. Questo, richiedendo all’INPS di erogare la sua pensione come lorda per essere tassata in Albania. Tuttavia, l’Albania non tassa le pensioni estere, quindi anche se la pensione viene tassata come lorda in Albania, il pensionato non subirà ulteriori tassazioni locali sull’importo finale della pensione.

L’unico motivo per cui milioni di pensionati non accolgono questa scelta con leggerezza è il fatto che dovrebbero allontanarsi dai propri cari per un certo lasso di tempo. Tuttavia, in molti scelgono l’Albania proprio perché vicina all’Italia e, soprattutto, alle persone che hanno a cuore.

Infine, è bene precisare che l’ospitalità del popolo albanese e la tranquillità della vita quotidiana sono ulteriori punti a favore di questa destinazione. Contrariamente alle preoccupazioni comuni, la microcriminalità è quasi inesistente, offrendo un ambiente sicuro e sereno per gli anziani in pensione.