Bonus 2500€, non serve l’isee e te lo danno a tutti: scade tra poco | Sbrigati a richiederlo

Mancano pochi mesi per dire addio al tanto amato bonus senza Isee: di cosa si tratta e come approfittare di questa opportunità.

Nel 2024 sono tanti i supporti economici a favore dei cittadini vista la difficoltà di un’inflazione ancora galoppante. Molti sostegni sono dedicati a coloro che possiedono determinati redditi annui; altri, non vedono distinzione Isee, visto che non si tratta di un dato che viene preso in considerazione.

Per questo motivo, è bene rispolverare alcuni importanti bonus di questa Legge di Bilancio, visto che dall’anno prossimo potrebbero non essere prorogati a causa del costo elevato che ha mantenerli attivi. In questo caso si parla di una detrazione molto sostanziosa, che prevede il 50% del rimborso su gli acquisti effettuati nel corso del 2024.

Il bonus in scadenza

Tra le varie agevolazioni senza Isee per i cittadini, rientra il bonus mobili. Questo sostegno, tanto apprezzato per le sue agevolazioni fiscali nell’acquisto di arredi elettrodomestici, ha subito un’altra significativa revisione per il 2024. Precedentemente fissato a una soglia agevolata di 8.000 euro per il 2023, il limite di spesa è stato drasticamente ridotto a soli 5.000 euro per quest’anno. Questa modifica, oltre a significare una buona riduzione, potrebbe indicare una tendenza verso ulteriori restrizioni o la scomparsa totale del beneficio nel prossimo futuro.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, chi desidera usufruire del bonus mobili nel 2024 deve considerare che il requisito principale è iniziare i lavori di ristrutturazione prima dell’acquisto degli arredi. Ma vediamo nel dettaglio.

Come funziona il bonus mobili

Nonostante la riduzione della soglia di spesa, le condizioni generali del bonus rimangono sostanzialmente invariate. L’aliquota della detrazione resta stabile al 50%, applicabile all’acquisto di arredi come letti, armadi e librerie, ma anche elettrodomestici che rispettano specifiche classi energetiche, ossia:

forni di classe non inferiore alla A;

lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alle E;

frigoriferi, congelatori e altre apparecchiature dotate di etichetta energetica di classe non inferiore alla F.

Il bonus mobili, come già accennato, è concesso a chi esegue lavori di ristrutturazione. Nell’anno attuale, può richiedere detrazione chi nel 2023 ha effettuato manutenzione straordinaria come restauro e il risanamento conservativo o la semplice ristrutturazione edilizia del singolo appartamento. Anche la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi (solo se è stato dichiarato stato di emergenza), rientra nella misura.

Il meccanismo prevede un rimborso in dichiarazione dei redditi e va a scalare: se i lavori sono iniziati dal 2023, sono agevolati gli acquisti eseguiti fino a fine 2024. Infine, è bene sapere che come parte degli adempimenti necessari,per accedere al bonus mobili è fondamentale trasmettere i dati relativi agli interventi di ristrutturazione all’Enea.