Bonus busta paga, questo mese te la gonfiano: ecco quanto ti arriverà | Finalmente una gioia

Buone notizie per i lavoratori dipendenti: il Contratto Collettivo Nazionale prevede un aumento a determinate categorie.

In questo periodo storico pare che gli aumenti in busta paga siano un argomento caldo per milioni di lavoratori che, a seguito del carovita, sperano in una maggiorazione nella propria busta paga.

L’incremento hanno potuto notarlo all’inizio dell’anno visto che la decontribuzione Irpef ha portato gli stipendi netti ad essere più alti, calcolando una media di circa 70/80 euro mensilmente. Tuttavia, ciò non sembra ancora abbastanza, visto che l’inflazione, seppur sembri essersi placata, non ha visto una discesa significativa. Da qui il Governo sta ragionando per una nuova decontribuzione degli stipendi, anche se il debito pubblico pare essere un ostacolo ancora insormontabile.

La buona notizia è che, leggendo attentamente il proprio contratto di lavoro, è possibile notare che il prossimo mese ad alcuni spetterà una maggiorazione; ma chi esattamente?

Bonus 1° maggio in busta paga

Con l’avvicinarsi della giornata del 1° maggio, molti lavoratori si domandano cosa significherà questa festività in termini di busta paga. Effettivamente, il 1° maggio porta con sé un extra per chi presta attività lavorativa, ma questa aggiunta non si applica a coloro che non lavorano. Per i lavoratori che non svolgeranno alcuna attività, il 1° maggio sarà considerato un giorno festivo regolarmente retribuito, e quindi riceveranno lo stesso stipendio che avrebbero percepito in una normale giornata lavorativa.

Tuttavia, quando il 1° maggio cade di domenica, si applica una particolare tutela prevista dalla legge. In questo caso, viene aggiunta una giornata di lavoro in più alla busta paga, determinando un aumento dello stipendio. Fortunatamente, se il 1° maggio cade di mercoledì, come accade quest’anno, non ci saranno variazioni negative in busta paga. I lavoratori potranno quindi godersi il meritato riposo senza preoccuparsi di conseguenze finanziarie.

Per coloro che invece lavorano durante il 1° maggio, come ad esempio nel settore della ristorazione o del commercio, sarà previsto un extra in busta paga. Tuttavia, l’importo di questo extra varia in base al contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, nel settore del commercio, la maggiorazione potrebbe essere del 30% sulla paga base, mentre nel turismo scende al 20%.

100 euro in più nel 2025

Mentre la maggior parte dei lavoratori celebra il 1° maggio, in questa giornata, il governo sta per introdurre un nuovo bonus in busta paga, ma purtroppo non sarà disponibile prima del prossimo anno. Il bonus, previsto dal decreto 1° maggio, consiste in un aumento straordinario di 100 euro che i lavoratori riceveranno nella busta paga di gennaio 2025. Questo beneficio sarà destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 28.000 euro, che siano sposati e abbiano almeno un figlio. In alternativa, potranno beneficiarne anche i lavoratori con lo stesso reddito, ma appartenenti a nuclei familiari monoparentali con un solo figlio a carico.