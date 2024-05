Medici, lo sai quanto guadagnano in Italia? La cifra ti lascerà a bocca aperta

La professione del medico in Italia rimane ancora sottovalutata: stipendi tra i più bassi d’Europa nel loro settore.

Se c’è una professione cruciale, ma spesso sottovalutataa, è quella del medico. Ma quanto guadagna un medico in Italia rispetto ai colleghi nel resto del mondo?

Il confronto dei guadagni dei medici in Italia con quelli di altri paesi, basato sui dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per l’anno 2020, mostra che l’Italia è notevolmente indietro in termini di retribuzione per i professionisti sanitari. Dopo diverse battaglie, l’ultimo rinnovo dei contratti ha portato a un aumento tra i 200 e i 300 euro mensili lordi per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Questi dati non tengono conto dell’aumento, ma la situazione ad oggi, rimane pressoché simile.

Quanto guadagnano i medici in Italia rispetto al resto d’Europa

Secondo i dati OCSE, un medico in Italia guadagna in media circa 110.000 dollari all’anno, che equivale a circa 102.000 euro al tasso di cambio attuale. Questo è il 70% in meno rispetto alla Germania, dove lo stipendio medio di un medico è di 187.000 dollari (circa 175.000 euro).

Anche nel Regno Unito e in Belgio i medici guadagnano di più rispetto ai colleghi italiani, con 155.000 dollari e 140.000 dollari all’anno rispettivamente. Il discorso cambia leggermente in Francia e Spagna, dove i guadagni sono più o meno sullo stesso livello di quelli in Italia.

Gli stipendi dei medici

Nonostante il vittorioso aumento recente dello stipendio per i medici impiegati nel Servizio Sanitario Nazionale, i compensi variano notevolmente in base all’anzianità e alla posizione. Ad esempio, un primario può guadagnare fino a 110 mila euro lordi all’anno, mentre un medico di base può arrivare a percepire tra i 3.500 e i 6.000 euro al mese, a seconda del numero di assistiti. Durante il periodo di specializzazione, i medici neolaureati guadagnano circa 1.700 euro netti al mese per i primi due anni, con un incremento graduale fino alla fine della specializzazione. Ma vediamo la tabella delle retribuzioni:

Direttore Dipartimento e U.O.C. 123.703 euro lordi all’anno;

Direttore U.O.C. Chirurgia 108.703 euro lordi all’anno;

Dirigente Alta Specializzazione 80.471 euro lordi all’anno;

Dirigente equiparato anzianità 79.441 euro lordi all’anno;

Dirigente di base anzianità 60.996 euro lordi all’anno.

La differenza di retribuzione tra medici dipendenti e liberi professionisti, inoltre, è evidente. I medici dipendenti, nonostante possano godere di alcuni vantaggi fiscali, possono trovare più conveniente diventare liberi professionisti, con stipendi annui che possono raggiungere cifre significative. Un altro fattore da considerare è il guadagno dei medici impiegati in strutture private, che generalmente guadagnano meno dei colleghi dell’ospedale pubblico.