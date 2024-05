Tari, non sei obbligato a pagarla: con questo metodo legale la elimini completamente | Una svolta estrema

Non ci crederai mai, ma pagare la Tari non è obbligatorio per chiunque: scopri come sbarazzarti di questa tassa una volta per tutte.

Ad oggi, le tasse sono un peso che grava sulle famiglie, costantemente. In Italia, ce ne sono davvero tante, di ogni tipo e vanno ben oltre la semplice bolletta della luce o dell’acqua. Infatti, nel nostro bel Paese, c’è anche una tassa relativa alla gestione dei rifiuti, ovvero la Tari.

Solitamente, questa tassa si paga in tre rate quadrimestrali e si compone di una quota fissa, una quota variabile altri servizi e una quota variabile misurata. Insomma, prescindere da quali siano le scadenze e i termini ultimi di pagamento o a prescindere da quale sia l’importo da versare, stiamo parlando comunque di una tassa che si aggiunge al tassello di cose da pagare.

Forse, però, non sai che in alcune occasioni è possibile astenersi dal pagamento della Tari. Vediamo insieme maggiori dettagli al riguardo e scopri di più su questa tassa che, ancora oggi, affligge tantissime famiglie.

Elimina la Tari senza andare contro la legge

Le tasse, per quanto siano scomode e opprimenti, è obbligatorio pagarle, fino all’ultimo centesimo. Se è così che vuole la legge, non puoi rischiare di sottovalutare qualche scadenza, altrimenti rischi di metterti nei guai. Tuttavia, c’è un modo per non pagare la Tari e riguarda tutti coloro che possiedono un immobile disabitato. Va fatta chiarezza su questo punto, però, perché la casa non deve essere solo disabitata, ma deve rispettare anche altri punti.

Infatti, un’abitazione in cui non vive nessuno, ma che è perfettamente funzionante, potrebbe produrre rifiuti e, per questo, è soggetta a Tari. Mentre, se la casa non è arredata con mobili necessari per abitarvi, come letto, tavolo, sedie o se non è allacciata alle forniture di luce, gas e acqua, allora può dirsi disabitata. Inoltre, dovrebbe risultare inagibile, senza collegamento alla rete fognaria, idrica, elettrica, oppure pericolante, considerato un rudere da ristrutturare completamente, qualora passasse nelle mani di un altro proprietario.

Quello che devi sapere sul pagamento Tari

Il versamento della Tari è in autoliquidazione. Anche se non hai ricevuto l’avviso di pagamento, devi versare l’importo che ti spetta, entro i termini massimi indicati.

Se hai una casa perfettamente abitabile, che tu ci viva o meno, questa tassa ti riguarda e deve essere saldata di anno in anno, altrimenti rischi di incorrere in qualche sanzione monetaria.