Bonus carrello della spesa, 940€ diretti nel tuo portafoglio | La richiesta la possono fare tutti

In pochi lo sanno, ma grazie al pacchetto bonus carrello della spesa è possibile ottenere quasi 1000 euro da spendere nei punti vendita.

Ad oggi sono molti i sostegni da parte dello Stato volti a sostenere i cittadini in un momento dove l’economia rimane un punto di domanda. Fortunatamente, l’inflazione sembra essersi assestata, ma il costo della vita si rivela ancora particolarmente alto rispetto alle entrate economiche. Sempre tornando al tema inflazione, le bollette luce e gas hanno subito un interessante calo, mentre i servizi di trasporto e svago hanno subito rincari.

In tutto ciò, il maggior dispendio di denaro delle famiglie e dei singoli cittadini sembra risieda ancora all’interno del carrello della spesa. I generi alimentari hanno raggiunto costi molto alti e la popolazione media fa difficoltà a sostenere questa condizione. Da qui la nascita di numerosi bonus volti all’acquisto dei prodotti quotidiani, che spaziano dai generi alimentari, finendo dalla cura della persona.

I bonus spesa 2024

Anche se regna ancora troppa confusione, attualmente esistono due misure nazionali ben distinte, che offrono un supporto finanziario diretto per fare la spesa: la Carta Acquisti e la Carta Dedicata a te. La prima è destinata principalmente a famiglie con membri che rientrano in determinate fasce di età: i più giovani, sotto i 3 anni, e i più anziani, oltre i 65 anni. Questa fornisce un importo iniziale di 480 euro all’anno, accreditati bimestralmente. Tale somma può essere utilizzata presso una vasta gamma di esercizi commerciali, tra cui supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie, offrendo una flessibilità significativa nella gestione delle spese quotidiane.

La seconda, ossia la Carta Dedicata a te rappresenta un’opportunità più recente introdotta nel 2023. Sebbene al momento non sia ancora operativa a causa della mancanza del decreto attuativo, offre un ulteriore sostegno finanziario alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e che non beneficiano di altri tipi di assistenza economica. Questa carta, assegnata automaticamente dai Comuni, fornisce un importo di circa 460 euro, da utilizzare principalmente per l’acquisto di beni alimentari, ma anche per carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Non tutti lo sanno ma, requisiti permettendo, è possibile ottenere entrambe le misure poiché cumulabili tra loro.

Come ottenere fino a 940 euro di bonus spesa

Innanzitutto, essendo due misure separate, è bene sapere che hanno requisiti distinti. Una volta verificato di soddisfare tutti i requisiti per entrambe le carte, è possibile procedere con le relative domande e fornire la documentazione richiesta. In tal caso, si può beneficiare di quasi 1.000 euro da spendere per le spese alimentari e altre necessità quotidiane.