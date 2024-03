Busta paga, magicamente appaiono 100€ in più: spettano per legge proprio a voi | Se non ci sono richiedili

Scopri come ottenere dei soldi in più sulla tua prossima busta paga: ti spettano e devi fare in fretta per ottenerli, vediamo come.

La busta paga è una delle cose più attese dai lavoratori. Arriva ogni mese e prevede tutto ciò che concerne il mese di lavoro precedente. Ovviamente, chi possiede una busta paga è in grado di ottenere e di godere di più privilegi, rispetto a chi, invece, non ne ha. Proprio in merito a questo, sappi che nel 2024 c’è una svolta che potrà farti avere 100€ in più a fine mese.

Negli anni, diversi sono stati i bonus lanciati per dare una mano a determinate categorie di lavoratori, ma questo bonus di cui ti parliamo non ci è così nuovo come sembra. Si tratta dell’ex bonus Renzi che, nel 2024, verrà donato a specifiche fasce di reddito e non solo. Ci sono infatti, alcuni requisiti da rispettare.

Insieme, scopriremo quali sono e quando è previsto l’arrivo di questo bonus del valore pari a 100€. Te lo ritroverai direttamente in busta paga e può essere un buon aiuto per fronteggiare qualche spesa in più.

A chi spetta l’ex bonus Renzi

Il bonus 100 euro è stato esteso anche a coloro che hanno un reddito incluso nella fascia che va da 15.000 a 28.000 euro, purché le detrazioni superino l’imposta lorda dovuta. E, a proposito d’imposta, i lavoratori che hanno un reddito fino a 15.000 euro riceveranno il bonus pieno, ogni mese, per un totale di 1.200 euro l’anno. L’unica condizione è che l’imposta lorda sia maggiore delle detrazioni spettanti, dalle quali va sottratto un importo pari a 75 euro.

Così facendo, per il 2024 potrà essere garantito questo trattamento integrativo a tutti coloro che hanno un reddito che va dagli 8.174 euro ai 15.000 euro. Non hanno diritto al bonus, invece, tutti i pensionati, i titolari di redditi professionali, coloro che possiedono una partita IVA, siano essi lavoratori autonomi o titolari di impresa.

Quando viene erogato il trattamento erogativo

La misura che era già conosciuta come Bonus Renzi, viene rinnovata per questo 2024 e sarà versata ogni mese, insieme alla busta paga, al lavoratore che rispetta tutti i requisiti necessari per ottenerla. Questi pagamenti vengono fatti dal datore di lavoro o dal sostituto d’imposta, che anticipano semplicemente i soldi allo Stato.

Se anche tu hai tutte le carte in regola per ottenere questo bonus di 100 euro in più al mese, informati meglio presso le strutture di competenza e richiedilo. È un aiuto di cui puoi godere per legge.