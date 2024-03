Arriva il bonus senza limiti di reddito: 2500€ subito disponibili all’utilizzo: lo richiedi così

Non tutti sanno che in questi giorni è possibile presentare una domanda per ricevere un bonus da 2500 euro. Senza limiti di reddito. Ecco come.

Buone notizie per i cittadini italiani abituati a pagare tasse e balzelli. Ogni tanto il governo elargisce qualche bonus che possa alleggerire il gravio fiscale.

Tra assegno unico, bonus asilo e altre agevolazioni però non tutti sono informati sulle possibilità offerte, e ogni tanto può capitare di lasciarsene scappare una.

In questi giorni infatti c’è la possibilità di fare domanda per un bonus che ha la particolarità di essere senza limite di reddito.

Presentando la domanda si possono ottenere ben 2500 euro da spendere subito. Scopriamo in cosa consiste e quali sono i requisiti richiesti.

Bonus senza limiti di reddito: che cos’è

Il bonus di 2500 euro senza limite di reddito è entrato in vigore da lunedì 4 marzo, e bisogna affrettarsi a presentare domanda poiché le risorse sono limitate. Di cosa si tratta? Del bonus patente, destinato ai cittadini di età compresa tra 18 e 35 anni che vogliano conseguire una patente o anche le abilitazioni professionali atte alla guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci. Può essere anche usato per una spesa cumulativa del conseguimento di più patenti, sia per la guida di automezzi per trasporto merci, quindi C, CE, C1, C1E, sia per il trasporto passeggeri, quindi D, DE, D1, D1E. E anche per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, conosciuta con la sigla CQC, che va aggiunta alla normale patente di guida per poter diventare conducente a livello professionale. Non patente auto privata quindi, ma solo che permetta di guidare automezzi o autobus.

La misura è stata inserita nel decreto legge numero 228 del 2021, allo scopo di incentivare appunto la formazione di nuovi autisti del settore autotrasporti. In questo modo infatti si potrà coprire fino all’80% della spesa sostenuta, con un massimo di 2.500 euro.

Come fare domanda

La domanda potrà essere presentata direttamente sulla piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attiva dalle 12:00 del 4 marzo. Dopo essersi registrati tramite identità digitale si avranno a disposizione 30 minuti per richiedere il bonus che sarà erogato sotto forma di voucher da spendere nelle autoscuole che aderiscono all’iniziativa.

Assieme alla domanda da compilare si dovrà fornire un’autocertificazione nella quale si attesti di essere un cittadino italiano o europeo e di avere un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. Il voucher, qualora si soddisfino i requisiti, sarà erogato immediatamente e sarà spendibile, come detto, esclusivamente nelle autoscuole aderenti all’iniziativa, il cui numero al momento ammonta a 2478. Qualora la cifra non venga spesa interamente, l’importo residuo verrà reintegrato nel totale disponibile per altri utenti.