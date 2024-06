Buste paga a luglio bonus enorme di stipendio: arrivano anche 1500€ | Non c’è limite isee

A luglio 2024, i lavoratori riceveranno un bonus che porterà un grosso aumento nello stipendio: a quanto ammontaa e a chi spetta.

Sono passati già 6 mesi dall’inizio di questo 2024, che ha portato – economicamente parlando – diversi dubbi e perplessità ai cittadini. Sebbene l’inflazione sembra rallentata rispetto allo scorso anno, gli aumenti non sembrano cessare, mettendo così in ginocchio le famiglie alle prese con il caro vita. In questo frangente, ricorderemo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2024, dove sono state introdotti – o potenziati – alcuni bonus.

Tra le righe, ricorderemo la riduzione del cuneo fiscale: l’incidenza percentuale delle trattenute contributive e fiscali sull’ammontare della retribuzione lorda dei lavoratori. Cosa significa? I lavoratori hanno visto una riduzione delle tasse nel lordo della loro busta paga. Questo perché le tasse sono state ridotte del 5%, a fronte di un ricalcolo del costo della vita.

Tuttavia, questo 5% è un aumento necessario, poiché il valore d’acquisto è ridotto e si necessitano di più risorse economiche. Il vero beneficio arriva nel mese di luglio, che come molti sapranno, porterà moltissimi lavoratori e pensionati ad avere una mensilità extra.

Quattordicesima di luglio: a chi spetta

Come ogni anno, a luglio, la quattordicesima mensilità arriverà per molti pensionati e lavoratori dipendenti. Questa mensilità aggiuntiva rappresenta un importante supporto economico, ma è fondamentale comprendere le condizioni specifiche per la sua erogazione.

Per i pensionati, ad esempio, la quattordicesima è stata introdotta dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e successivamente modificata. Hanno diritto a questa mensilità aggiuntiva i pensionati INPS, INPDAP, ENPALS e quelli delle gestioni AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative, a patto che rispettino determinate soglie reddituali.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la quattordicesima è legata al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile. Alcuni dei CCNL che prevedono questa mensilità sono quelli del commercio, terziario, turismo, autotrasportatori, logistica, alimentare, multi-servizi, vigilanza privata e servizi fiduciari. Tuttavia, i dipendenti pubblici, con poche eccezioni, e quelli assunti con CCNL Comunicazioni o Metalmeccanici ne sono esclusi.

Anche quest’anno, l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito agli importi aggiornati al 2024. Vediamo dunque a quanto ammonta la quattordicesima quest’anno.

Il calcolo della quattordicesima nel 2024

La quattordicesima mensilità è calcolata sulla base degli anni di contribuzione e varia in funzione del reddito annuo. La quattordicesima 2024 pubblicata nella circolare Inps n. 1 del 2.1.2024, indica importi minimi di 366 euro, che, in alcune condizioni reddituali e contributive, possono raggiungere anche 655 euro.

Questa mensilità aggiuntiva rappresenta un aiuto significativo, specialmente in un contesto economico complesso. Tuttavia, è importante che i beneficiari verifichino attentamente il proprio Contratto Collettivo Nazionale, nonché gli importi specifici. Questo, per evitare sorprese.