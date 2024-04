Caldaia, c’è la data: il divieto diventa assoluto | Dovrai staccarla

Novità per quanto riguarda la caldaia: ormai tutti ne hanno una, ma il divieto diventa definitivo e a tolleranza zero.

Le caldaie a gas sono ormai diffusissime: si tratta di uno degli elementi indispensabili per condurre una vita che sia consona alla società contemporanea e alle basi della comodità della quotidianità di oggi che fa riferimento alla persona media.

La caldaia ci permette, infatti, di avere acqua calda e termosifoni funzionanti, pertanto il suo funzionamento appare indispensabile oggi: eppure il suo utilizzo sarà vietato.

Ancora una volta si parla di energia sostenibile, e di certo il gas è una fra queste: il gas che utilizziamo oggi non è certo una fonte inesauribile, ma una risorsa limitata, il cui costo oscilla e aumenta influenzando le vite di tutti noi e il cui utilizzo non è ottimale per il pianeta.

La caldaia a gas sembra avere “i minuti contati”: lo dicono le direttive europee, per cui non c’è scampo; molti stanno, infatti, iniziando a preoccuparsi e non poco.

Caldaia a gas, uno stop definitivo

L’ottica in cui si inserisce questo nuovo divieto è quella che fa riferimento a uno dei punti più importanti del processo di transizione ecologica per la creazione di case “green” che siano in armonia con l’ambiente.

L’Europa intende far terminare del tutto lo sfruttamento dei combustibili fossili come fonte di energia nell’accordo “casa green”, appunto, e tra le cose da sacrificare c’è proprio la nostra amata caldaia.

Lo stop alle caldaie a gas

Secondo la nuova direttiva Europea lo stop definitivo alle caldaie alimentate a gas dovrà avvenire entro il 2040, una data posticipata visto che precedentemente l’anno era il 2035. In realtà lo “stop” si riferisce agli incentivi per il loro acquisto! Fortunatamente per ora l’Europa ha risparmiato le caldaie ad alimentazione ibrida, che prevederanno ancora un incentivo per l’acquisto. Per quanto riguarda le caldaie autonome, stop agli incentivi dal 2025.

Bisogna dire, inoltre, che tale divieto non riguarda chi è già in possesso di una caldaia a gas, ma soltanto le persone che debbono acquistarne una nuova. Si tratta di una transizione piuttosto lenta che darà a tutti la possibilità di adattarsi al nuovo sistema senza dover rottamare una caldaia magari appena comprata e spendere soldi, di cui non sempre si può disporre.