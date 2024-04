Luna, l’hanno scoperto dopo anni finalmente: si è invertita completamente

La Luna, un meraviglioso spettacolo per noi non addetti ai lavori, un mistero da svelare per gli astronomi: ecco la novità.

La Luna, unico satellite naturale della Terra, fa sognare da anni gli innamorati, ispira i poeti ed è il faro degli insonni solitari, oltre a rischiarare anche le notti più buie.

Sono tanti i valori e le simbologie che negli anni sono stati attribuiti al nostro satellite, basti pensare anche al suo inserimento in uno degli album musicali più famosi della storia, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Gli scienziati, però, sono addetti a un lato meno sognante di questa formazione che ruota attorno alla terra, e da anni cercano di disvelare tutti i suoi segreti.

Sembra che, ultimamente, il focus sia stato sulla nascita della Luna, un mistero che ancora l’essere umano non è riuscito a risolvere: ci sono importantissime novità in questo senso e non solo.

Un progresso verso il cielo

Sono moltissime le teorie sulla nascita del satellite, ma una è attualmente la più accreditata: 4,5 miliardi di anni fa, un corpo celeste delle dimensioni di Marte si sarebbe schiantato sulla Terra, e tutti i frammenti si sarebbero poi aggregati tra loro nello spazio dando vita a questa “luce notturna”.

Il processo esatto è tutt’ora sconosciuto, così come moltissime domande sulla composizione del piccolo satellite che non collimerebbero esattamente con la teoria appena esposta. Ecco che, in questo quadro, entra in gioco l’Università di Padova con una nuova interessante ipotesi.

La nuova teoria

Ciò che non riusciva a entrare nella teoria più accreditata sulla formazione del satellite è soprattutto la presenza di un materiale chiamato ilmenite, una presenza che gli scienziati dell’Università di Padova hanno provato a spiegare con una nuova teoria di secondo la quale questo minerale si sarebbe formato a seguito della solidificazione dell’oceano di magma di cui la Luna era composta originariamente.

La ilmenite, poi, avrebbe causato un’instabilità gravitazionale che avrebbe dato il via ad un processo conosciuto come ribaltamento del mantello. Il satellite si sarebbe capovolto! Si tratta di una ipotesi inizialmente scartata, che è stata però accreditata grazie a uno studio dell’Università dell’Arizona che ha guadagnato la pubblicazione su Nature Geoscience. Weigang Liang, autore principale dello studio, ha affermato: “Per la prima volta abbiamo evidenze fisiche che ci mostrano cosa è successo all’interno della Luna durante una fase critica della sua evoluzione”.