Carta d’identità, c’è la data: quella cartacea non sarà più valida | Sbrigati o se ti fermano rimani fregato

Se la vostra carta di identità è ancora quella cartacea siete appena in tempo per correre ai ripari: a breve non più valida.

La carta d’identità è uno dei documenti obbligatori per vivere all’interno di una società strutturata, in questo caso parliamo ovviamente di quella Italiana.

Il Governo negli ultimi anni ha avviato, già con l’istituzione dell’identità digitale SPID per i servizi online e non solo, una digitalizzazione di una serie di pratiche burocratiche che mira alla semplificazione di queste ultime e a evitare le lunghe file presso gli sportelli.

In precedenza un grande aiuto era giunto grazie all’allestimento di un sistema pensato per le prenotazioni: questa novità aveva concesso una riduzione delle file, ma non aveva risolto il problema degli sportelli affollati e oberati dal lavoro.

Una delle pratiche che si svolgono presso gli sportelli sono i rinnovi della carta d’identità: sembra, tra l’altro, che quella cartacea perderà la sua validità molto presto.

Nuova carta, nuovo sistema

Sono già passati alcuni anni dall’introduzione della cie, la carta di identità elettronica, che permetterà presto di accedere a tutti i servizi legati allo stato probabilmente eliminando l’alternativo e macchinoso SPID.

Se avete ancora la vecchia carta di identità è giunto il momento di prendere un appuntamento per poterla rinnovare, il tuto a prescindere dalla data di scadenza: ecco da quando questa non sarà più valida, potreste rischiare grosso.

La nuova carta d’identità: meglio sbrigarsi

La data in cui la carta di identità cartacea cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, è il 3 agosto 2026, per via dell’applicazione del regolamento europeo. Bisogna quindi iniziare a ingegnarsi per ottenere la CIE secondo i tempi previsti.

Per avere una nuova carta d’identità che rispetto appieno la normativa vigente, è necessario avere con sé un propria fototessera recente senza occhiali, la vecchia carta d’identità, e, solo per i minori, un accompagnatore che sia il loro tutore. Il costo sarà di 22 euro, che sarà possibile pagare anche con bancomat. Al momento della realizzazione della carta di identità elettronica, le persone maggiorenni ci sarà la possibilità di esprimere la scelta relativa alla donazione di organi e tessuti, rendendosi disponibili oppure no a questa eventualità. Per informarsi riguardo a tale scelta basta recarsi sul portale dedicato ufficiale, diffidando da altre fonti che potrebbero non essere sicure.