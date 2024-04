Conto corrente bloccato, è tutto vero: sta succedendo a tantissimi | Se non mandi questa comunicazione sei nei casini

In alcuni casi, la banca ha il dovere di bloccare il conto del proprietario: attenzione a comunicare tutto correttamente.

Quando ci si trova di fronte al blocco improvviso del proprio conto corrente, l’effetto può essere sconcertante. Ci si chiede immediatamente cosa sia successo e cosa fare per risolvere la situazione. Ma perché una banca blocca un conto corrente? Ci sono diverse ragioni dietro a questa mossa drastica.

Innanzitutto, se un correntista supera il limite di credito concesso dalla banca, questa potrebbe decidere di bloccare il conto per evitare ulteriori insolvenze. Si tratta di una sorta di misura preventiva per proteggere sia il correntista che la banca stessa da possibili problemi finanziari. Un’altra ragione comune è il pignoramento del conto per debiti. Se un creditore ottiene un’ordinanza del giudice per pignorare il conto del debitore, la banca è obbligata a bloccarlo e ad adempiere alle disposizioni legali.

Per fortuna la legge italiana stabilisce dei limiti al pignoramento per proteggere il debitore. Questo significa che solo una parte dei fondi sul conto può essere pignorata, specialmente se provengono da stipendi, pensioni o altri redditi simili. Poi c’è il blocco per questioni di antiriciclaggio. Da qualche anno, infatti, le banche sono obbligate a raccogliere informazioni sensibili sui propri clienti per prevenire il riciclaggio di denaro. Se un correntista non fornisce queste informazioni entro un certo periodo di tempo, la banca potrebbe decidere di bloccare il conto corrente.

Il blocco del conto in caso di decesso

Non tutti lo sanno, ragion per cui molte persone potrebbero trovarsi il conto del proprio cognuge e genitore bloccato in caso di decesso. Questa operazione è obbligatoria al fine di garantire che non vi è alcun abuso del denaro destinato alla spartizione dell’eredità.

Quando un correntista viene a mancare, infatti, la sua situazione finanziaria diventa una questione delicata da affrontare per gli eredi. L’istituto di credito, però, blocca il conto corrente del defunto fino a quando non viene completata correttamente la pratica di successione.

Il blocco del conto o del libretto del defunto avviene non appena viene comunicata la morte del correntista. Questo va fatto mediante raccomandata o tramite comunicazione Pec. Potrebbe accadere che gli eredi, per evitare il congelamento delle somme, omettono di comunicare alla banca l’avvenuto decesso. Il paradosso è che per gli eredi che non comunicano alla banca il decesso del correntista non è prevista alcuna sanzione. I problemi potrebbero insorgere nel momento della divisione dell’eredità: i soldi sottratti dopo il decesso del correntista rimangono tracciati.

La documentazione da presentare alla banca

Gli eredi devono presentare alla banca una serie di documenti che comprovano il loro diritto di subentrare nel conto del defunto. Questi possono includere il certificato di morte, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, se presente, il verbale di pubblicazione del testamento.

Solo dopo aver ricevuto e verificato tutta la documentazione necessaria, l’istituto di credito sbloccherà il conto corrente e consentirà agli eredi di gestire i fondi e le operazioni bancarie del defunto titolare. È un processo che richiede indubbimente tempo e attenzione ai dettagli, ma è fondamentale per garantire una corretta successione e la gestione adeguata dei beni finanziari del defunto.