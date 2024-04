Zanzariere, arriva il bonus: praticamente te le mettono gratis

Questo 2024 offre ancora la possibilità di installare o sostituire le zanzariere nella propria abitazione ad un costo irrisorio.

Siamo giunti alla bella stagione, quella dove le temperature si alzano e il sole incornicia le nostre giornate. Tuttavia, oltre ad accogliere i raggi di sole, le nostre case possono diventare l’alloggio di ospiti non desiderati. Come sappiamo, la primavera è ricca di insetti pronti ad addentrarsi nelle nostre case, ma l’estate diventa un tasto dolente per quanto riguarda l’invasione di zanzare.

Da qui il via all’acquisto di prodotti volti adebellare il problema. Sebbene molti di questi siano supporti abbastanza efficaci, chi vive in zone dove è facile trovarsi invasi dagli insetti, saprà benissimo quanto sia importante l’installazione di zanzariere. Tuttavia, è anche vero che i costi ingenti non sempre permettono di fare questo acquisto con una certa leggerezza; per questo motivo è bene sapere che ancora per il 2024 è la possibilità di approfittare di un bonus volto all’installazione e la sostituzione di zanzariere.

Cos’è il Bonus zanzariere

Molti italiani stanno considerando l’installazione di sistemi di protezione appositi per scongiurare questa imminente invasione. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni disponibili per affrontare questo problema. Il Bonus zanzariere offre una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di zanzariere di ultima generazione.

Questo bonus, inserito all’interno di altri incentivi già esistenti come l’Ecobonus 50% e il Superbonus, non rappresenta un’iniziativa a sé stante ma può essere ottenuto attraverso queste misure preesistenti.

Il Bonus zanzariere è disponibile fino al 31 dicembre 2024 per coloro che desiderano sostituire le vecchie zanzariere e proteggersi dalle zanzare, specialmente con il proliferare dei casi di Dengue. Tuttavia, è importante sapere che non tutte le zanzariere sono idonee per ottenere questa detrazione. Solo due tipologie di zanzariere sono ammissibili: quelle con schermatura solare e con un indice GTOT inferiore a 0,35%.

Le zanzariere devono essere fisse, non rimovibili, e devono proteggere finestre e porte finestre. Inoltre, devono essere regolabili per proteggere dall’esposizione solare e conformi ai requisiti di sicurezza con il marchio CE.

Come ottenere il Bonus zanzariere

Per ottenere il Bonus zanzariere tramite Ecobonus, è necessario rispettare le specifiche caratteristiche delle zanzariere, così da garantire una detrazione del 50% per l’acquisto e il montaggio delle zanzariere nuove con schermatura solare. La detrazione massima è di 30.000 euro su una spesa massima di 60.000 euro, spalmabile in 10 anni.

Entrando nel dettaglio, le spese ammissibili includono il costo delle zanzariere, la loro installazione, lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie zanzariere (se presenti), nonché i lavori ausiliari e le prestazioni professionali.

Infine, per richiedere il Bonus zanzariere con Ecobonus, è necessario procedere attraverso una comunicazione online all’Enea, fornendo una scheda descrittiva dell’intervento. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali, carte di credito o debito, garantendo la tracciabilità e la conformità alle normative fiscali.