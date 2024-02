Cellulare, svelata la vera sanguisuga della batteria: disattiva subito questa impostazione

Tecnologia, gioie e dolori: ecco il motivo per il quale la batteria del tuo smartphone precipita a vista d’occhio, scoprilo.

Il progresso fatto in campo tecnologico ha portato allo sviluppo di dispositivi che, ad oggi, sono diventati davvero indispensabili per l’uomo. Oramai, lo smartphone potrebbe essere definito come il prolungamento delle nostre mani. È con questo che facciamo ogni cosa: lavoriamo, ci teniamo in contatto con i nostri cari, controlliamo la nostra casa, facciamo acquisti online.

Grazie all’arrivo di Internet, infatti, è stato possibile allargare gli orizzonti e poter accedere a qualunque fonte ovunque ci troviamo, senza più limiti. L’ADSL prima e la fibra ottica poi hanno rivoluzionato la concezione di connessione, dando vita al web 2.0, con i social.

Tuttavia, occorre fare attenzione a quanto e come usiamo il nostro smartphone, perché la batteria rischia di precipitare in modo davvero frettoloso. Infatti, c’è un’impostazione in particolare che prosciuga il livello della carica, senza che tu te ne renda conto. Ora, ti sveliamo quello che c’è dietro.

Occhio alla batteria

Che sia Apple o Android, qualunque smartphone deve fare i conti con la batteria. Sicuramente, più lo utilizzi e più la carica tende a scendere, ma c’è qualcosa che incentiva ancora di più tutto ciò. In linea di massima, le applicazioni che richiedono una carica maggiore potrebbero essere i social, come Instagram o Facebook, ma anche Tik Tok. Entrando nel loop dello scrolling, ti capita di dimenticare quanto tempo trascorri davanti lo schermo, finché la batteria non diventa rossa.

Tuttavia, c’è un altro fatto che accomuna tutti gli Android e che riguarda proprio un consumo eccessivo di carica. Se anche a te è successo che, anche senza particolari utilizzi, lo smartphone si scaricasse e non arrivasse a fine giornata, allora devi assolutamente conoscere questo trucchetto.

Una soluzione per tutti gli Android

La soluzione di cui ti parliamo riguarda proprio gli Android e potrebbe, una volta per tutte, essere una vera svolta e salvare le tue giornate, soprattutto se sei spesso fuori casa per molte ore. Innanzitutto vai sulle impostazioni e cerca Google Play Services.

Disattivando questo servizio presente di default, potrai risparmiare molta carica, addirittura fino al 70% della batteria. Grazie a questo gesto, il tuo smartphone durerà di più e tu potrai utilizzarlo senza timore. Purtroppo, non tutti sono a conoscenza di questo servizio attivo in automatico, ma è davvero una sanguisuga per il cellulare.