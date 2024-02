Furti in casa, ecco i luoghi più sicuri dove nascondere le cose: i ladri non possono immaginarli nemmeno | Al sicuro al 99%

Metti la tua casa e i tuoi beni al sicuro dai malviventi: questi sono i luoghi a prova di ladro, per proteggerti dai furti.

La sensazione di sicurezza che proviamo nella nostra casa è qualcosa di indescrivibile, di imparagonabile, ma cosa accade quando questa sensazione viene rotta da qualche malvivente? Sapere che dei ladri si sono intrufolati all’interno della tua dimora non fa altro che alimentare paura e ansia.

Purtroppo, questi furbetti sono all’ordine del giorno e c’è chi ricorre a diversi stratagemmi per tenerli alla larga, come sistemi di videosorveglianza e allarmi. Tuttavia, i più esperti potrebbero addirittura raggirare questi sistemi e riuscire comunque a entrare in casa. In situazioni come queste, ti occorre sapere dove nascondere il denaro e i tuoi beni più preziosi, affinché il ladro non possa trovarli.

Ti suggeriremo un nascondiglio a prova di ladro, che farà rassegnare i malviventi. Si tratta di un luogo sicuro al 99%. Se vuoi scoprire di cosa stiamo parlando, continua a leggere e preparati a rendere la tua casa una vera safe zone.

Errori da non commettere quando parliamo di furti

Un errore che commettono in molti è quello di nascondere i soldi in casa, sotto il materasso, fra le pagine di un libro, in un cassetto qualunque. Questo, purtroppo, non è un nascondiglio molto sicuro per i ladri che, come prima cosa, una volta entrati in casa, non faranno altro che mettere le stanze a soqquadro per trovare qualcosa di valore.

Un posto più sicuro potrebbe essere la cappa della cucina, il quadro elettrico, il bocchettone dell’impianto di aspirazione, ma c’è solo un posto che è sicuro quasi al 100% e si tratta della cassaforte. Ovviamente, questa non deve essere montata in una parte visibile e facilmente raggiungibile. Per tale ragione, ti daremo una serie di idee su dove collocarla, per riporvi dentro tutte le cose più preziose che hai e sentirti più sicuro.

Rimedi a prova di ladro

La cassaforte, per essere davvero efficace, deve essere incassata nel pavimento o nel muro. Potresti nasconderla nella parte bassa della parete, dietro una presa elettrica allineata alle altre, oppure dietro un quadro molto grande, che possa coprirne tutto il perimetro. Ma anche lungo il battiscopa del pavimento potrebbe essere un posto alquanto insolito, che difficilmente verrà ispezionato.

Ricorda, poi, che la profondità della cassaforte deve essere posizionata a filo del muro stesso e non deve avere protuberanze esterne. Se non hai una cassaforte, al momento, potresti pensare di nascondere i soldi nei luoghi più impensabili, come la cesta dei giocattoli per bambini. Resta il fatto, però, che la cassaforte è il luogo più sicuro, quello che potrebbe contenere tutti i tuoi bene e che, se nascosto a dovere, potrebbe proteggerli fino alla fine.