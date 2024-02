Monte dei Paschi, via libera alle assunzioni: 300 posti garantiti | Contratto di lavoro pazzesco

Un importante concorso dopo diverso tempo direttamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena: ecco tutti i dettagli

Nella nostra società il problema della disocuppazione è ormai una realtà tristemente appurata. Alla base di questa difficoltà nella trovare lavoro ci sarebbe, secondo spiegazioni politiche, la crisi economica che ha abbassato il livello occupazionale.

Molti dei giovani sono costretti ad accettare condizioni precarie e paghe molto basse pur di lavorare. Secondo una recente ricerca in Italia il numero di ragazzi che non studiano e non lavorano è decisamente aumentato negli ultimi anni.

A complicare tale situazione che ha lasciato segni profondi è stato sicuramente il Covid che ha messo in difficoltà molteplici azienda italiane costringendole al licenziamento di molti dipendenti.

Tuttavia, entrare nel mondo lavorativo e trovare un’occupazione non è un del tutto impossibile. Sono molti infatti, i concorsi pubblici ai quali poter partecipare che permettono di trovare un’occupazione stabile. Tra questi proprio di recente, è stato avviato un concorso dalla Banca Monte Paschi di Siena. Scopriamo maggiori dettagli.

Al via le assunzioni per lavorare in Banca Mps

Dopo ben 16 anni la Banca Mps ha dato il via ad un nuovo concorso con nuove assunzioni. Nel precedente bando indetto nel 2007 erano stati previsti posti solo a carattere altamente specialistico, questa volta invece, il concorso sarà per 300 posti, concordati con i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Iilca e Unisin, ma non potranno più prevedere la quota riservata a Siena, Grosseto e figli di dipendenti.

La Banca secondo le regole statali a cui è sottoposta ormai da tempo, è tenuta ad escludere selezioni per provenienza quindi il concorso nazionale sarà nazionale, probabilmente con vincolo di assegnazione nelle aree che hanno maggiore criticità per mancanza di personale, e Siena non è tra queste, anzi. Probabilmente ci saranno aree del sud Italia, o molto a nord, ma la Toscana difficilmente sarà sede per i nuovi assunti. E forse non sarà più sufficiente il diploma, come un tempo, ma sarà necessario essere laureati anche per fare il cassiere.

Concorso Banca Mps: qualche dettaglio in più

Si tratterà di un concorso lampo, bandito in tempi brevissimi perchè le assegnazioni alle sedi dovrebbe essere prima dell’estate.

Sicuramente una bella svolta che comunque permette di intravedere scenari positivi anche per il prossimo futuro, e che potrebbe portare benefici anche a Siena. Sono molti, infatti, i senesi che da oltre dieci anni sono costretti ad una vita da pendolare. Le nuove assegnazioni potrebbero portare a qualche trasferimento verso Siena, o almeno è quello che sperano i senesi. I termini del concorso dovrebbero essere a breve comunicate nella sezione apposita del sito di Mps.