Dalle 18 scatta la legge incredibile: se non lo fai ti multano immediatamente | Stanno controllando tutti

Scopri cosa accade se non segui questa regola: sono in tanti a non rispettarla e le multe stanno piovendo come coriandoli a carnevale.

Quando ci immettiamo sulla strada, oltre al fatto di dover essere pratici nella guida, dovremmo anche conoscere tutte le regole che riguardano il codice della strada. Saper guidare, infatti, vuol dire anche e soprattutto saper rispettare i segnali, le leggi e tutto ciò che concerne un comportamento adeguato quando si è al volante.

Alle volte, però, potrebbe capitare che alcuni dettagli possano sfuggirti ed è proprio qui che rischi di imbatterti in qualche provvedimento, in qualche multa. In particolare, l’utilizzo dei fari può non essere chiaro a tutti. Il codice della strada prevede quando utilizzarli e quando, invece, no.

Nello specifico, parliamo degli anabbaglianti, il cui utilizzo è soggetto a obblighi e limitazioni che devi necessariamente conoscere se non vuoi finire nei casini. Anche perché, questi strumenti sono fondamentali per la tua sicurezza sulla strada, per segnalare la presenza del tuo veicolo sulla strada e per sapere che ci sono altri veicoli lungo il tuo stesso cammino. Proprio per questo, non devi sottovalutarne il corretto impiego. Scopri come andrebbe utilizzati gli anabbaglianti e stai alla larga dalle multe.

Rispettare le regole per la sicurezza di tutti

Se decidi di metterti sulla strada, devi essere ben consapevole di rispettare tutte le regole, per la tua sicurezza e per quella degli altri. Perciò, è fondamentale che tu sappia quando accendere le luci anabbaglianti, ovvero i fari di minore intensità rispetto a quelli abbaglianti. È stato disposto che dovranno essere accese a partire da mezz’ora dopo il tramonto, fino a mezz’ora prima dell’alba.

In generale, dunque, possiamo dire che questi fari devono essere azionati a partire dalle 18:00. Dopodiché, rischierai di essere fermata da un poliziotto, che provvederà a stilare un verbale salato. Questa è la condizione che vale per i centri abitati, mentre in autostrada e nelle strade extraurbane devono essere in funzione sempre, anche durante le ore giornaliere.

Quando utilizzare gli anabbaglianti

Oltre queste regole sulle quali non si transige, sappi che gli anabbaglianti vanno utilizzati anche quando si trasportano feriti, quando l’illuminazione stradale non è adeguata, oppure nel transito all’interno di gallerie. Molte volte, potrebbe capitare che, in alcuni tratti, ci siano dei cartelli stradali che ti impongono di utilizzarli, quindi ricorda sempre di seguire le segnalazioni.

Al contrario, le luci abbaglianti, vanno utilizzate solo nei centri non abitati, in quelle strade in cui viaggi da solo, senza doppio senso di marcia e dove c’è un’illuminazione davvero scarsa. Questi fari rischiano di compromettere la visuale agli altri automobilisti, quindi accertati sempre di non avere macchine che percorrono il senso di marcia opposto al tuo. Puoi utilizzarli anche per segnalare un sorpasso, ma l’azionamento deve essere immediato e limitato, altrimenti rischi di essere multato.