Codice della strada, alle 22 arriva la multa che ti scarnifica: migliaia di euro di multe

Una legge prevede multe salate dopo le 22 per i conducenti che non rispettano il Codice della Strada: importi raddoppiati.

Quando un conducente di qualsiasi veicolo a motore decide di mettersi alla guida, sa benissimo che dovrà rispettare una serie di regole imposte dal Codice della Strada. Questo serve per garantire la sicurezza dello stesso, ma anche degli altri cittadini. Tuttavia, sebbene siano chiari i limiti e i divieti da rispettare, può capitare che qualche regola venga infranta, più o meno consapevolmente.

Tuttavia, la legge non vede eccezioni, ma in alcuni casi maggiorazioni. Questa volta a determinare l’importo della sanzione non è principalmente l’entità dello sgarro, ma l’orario in cui questo viene fatto. Di notte, infatti, esistono situazioni in cui il conducente è più ‘predisposto’ (se così si può dire) a infrangere la legge.

Dalle 22 le multe si fanno salate

Secondo il Codice della Straada, le sanzioni per le infrazioni commesse tra le 22 e le 7 del mattino sono maggiorate di un terzo rispetto a quelle diurne. Tuttavia, questo aumento, stabilito dalla legge numero 94 del 15 luglio 2009, si applica solo a specifiche violazioni del Codice della Strada, tra cui:

limiti di velocità;

precedenza;

violazione della segnaletica stradale;

distanza di sicurezza tra i veicoli;

cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre;

durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Tra queste infrazioni, nelle ore notturne (e non solo) la più penalizzata è quella per il limite di velocità. Si tratta di un fenomeno a cui la Legge sta ponendo una certa attenzione; basti pensare che nel 2023 sono state registrate 739.704 violazioni per eccesso di velocità, molto più delle 421.973 dell’anno precedente.

Attenzione all’eccesso di velocità dopo le 22

Come abbiamo potuto constatare, superare i limiti di velocità è una delle infrazioni più comuni sulle strade italiane. Ma non tutti sanno che le multe di notte, tra le 22 e le 7 del mattino, sono molto più salate rispetto a quelle diurne. Il motivo è abbastanza semplice: cercare di ridurre quanto più possibile gli incidenti notturni. Gli importi, dal canto loro, si rivelano daavvero significativi rispetto il giorno: fino a 10 km/h oltre il limite, di giorno la multa va da 42 a 173 euro, mentre di notte aumenta a 56-230 euro. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite, invece, la multa può arrivare fino a 2.170 euro nelle ore giornaliere, mentre di notte sale fino a 2.893 euro. Infine, nei casi più gravi, ossia 60 km/h o più oltre il limite: la multa di notte può raggiungere i 4.509 euro, contro un massimo di 3.382 euro della stessa sanzione durante il giorno.