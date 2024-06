Esselunga nel disastro, l’hanno fatto sparire subito dagli scaffali: se lo hai in casa non mangiarlo | Il laboratorio ci ha trovato dentro questo

Il caos ha coinvolto il noto supermercato Esselunga: se avete comprato questo prodotto dovete buttarlo subito.

Esselunga è uno dei supermercati considerati più affidabili e, quindi, più utilizzati per il servizio di spesa a domicilio: si tratta di uno dei servizi che ha avuto più successo negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla pandemia in poi.

La spesa online dà al consumatore la possibilità di ordinare la spesa per la casa direttamente da casa propria, ricevendola, se si paga un sovrapprezzo, anche in giornata con consegna al piano.

Esselunga dà la possibilità di scegliere tra diverse fasce orarie per la consegna, che vengono rispettate pedissequamente da chi la effettua: di certo vi sarà capitato di imbattervi in uno dei furgoncini con la scritta Esselunga e il marchio, quindi, del supermercato, che si muoveva in città – o anche fuori – proprio per la consegna.

Nonostante i tanti lati positivi di questa catena, negli ultimi tempi c’è stato un avvenimento che sembra aver scioccato molti dei clienti anche fidelizzati del supermercato: ecco cosa è accaduto.

Il richiamo

Proprio uno dei prodotti in vendita presso le strutture della catena di Supermercati ha subito un ritiro: si tratta di un prodotto alimentare, il che ha causato una serie di reazioni in alcuni utenti soprattutto online.

In Italia vigono una serie di regole e normative molto ferree per quanto riguarda il commercio dei generi alimentari, che spesso vengono ritirati anche per una sola errata dicitura sull’etichetta, che potrebbe essere dannosa per quanti hanno bisogno di identificare ingredienti e allergeni. Vediamo in questo caso cosa è accaduto: parliamo del ritiro di alcune scatolette di tonno.

Tonno richiamato

Le scatolette di tonno richiamate sono in realtà in vendita in più di una catena, non solamente da Esselunga: si tratta di un marchio piuttosto famoso, ovvero Mareblu. A essere state richiamate sono le confezioni di tonno al naturale “VeroNaturale” al vapore da 60 mg, sia le confezioni da 6 che quelle da otto.

Secondo il documento di ritiro, esso è stato ritenuto necessario in quanto vi potrebbero essere delle quantità di istamina nel prodotto al di sopra dei limiti imposti dalla legge. Se lo avete in casa, dunque, sarà meglio gettarlo via: tra le avvertenze scritte sul documento si invita il cliente a restituire il prodotto, di non consumarlo, ovviamente, e di chiedere il relativo rimborso.