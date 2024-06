Revisione auto, da ora la devi fare ogni anno: automobilisti nell’ecatombe

Mentre per molti si rivela una spesa in più, altri si battono per la revisione auto annuale: cosa cambierà nel nostro Paese.

La revisione auto, come si legge dal nome stesso, è una procedura essenziale per il veicolo e la sua sicurezza in strada. Se da una parte in Italia, l’obbligo di revisione è ogni due anni, alcune persone sostengono che tale tempistica è troppo prolungata e non garantisce una corretta manutenzione dell’automobile.

Ci sono dunque due aspetti in bilico, la salvaguardia del mezzo e il dispendio economico. Quest’ultimo punto sembra essere rilevante per la popolazione italiana – i continui aumenti non sempre si rivelano sostenibili per il cittadino, poiché sono molte le tasse e le spese che il possesso di un mezzo comporta.

Ma cosa succederebbe se si tornasse a una revisione annuale? In linea massima, la stragrande maggioranza di automobilisti non accoglierebbe di buon occhio questa novità; tuttavia, una curiosa notizia mette in luce come la causa, anche stavolta, sia la situazione economica del nostro Paese.

Le novità del Regno Unito

Di recente, si è tornati a parlare di revisione annuale, ma, per fortuna, per ora questa discussione riguarda solo gli utenti del Regno Unito. Negli scorsi mesi è stata avanzata una proposta che prevede l’attuazione del modello italiano, ossia la revisione auto ogni due anni. Sebbene potesse sembrare un risparmio per gli automobilisti, sono stati gli stessi a opporsi.

La proposta di ritornare alla revisione annuale dei veicoli è giunta sul tavolo del Primo Ministro del Regno Unito, dopo essere stata elaborata da un comitato sul costo della vita. L’obiettivo, nel suo insieme, era meritevole: ridurre i costi per le famiglie. Tuttavia, sono state le stesse ad affermare che non è togliendo i controlli a un veicolo che si otterrebbe un risparmio. La proposta è stata infatti bocciata dal 94% degli utenti in un sondaggio condotto dall’Automobile Association.

Gli automobilisti britannici attribuiscono grande valore al MOT test, poiché le difficili condizioni climatiche del Regno Unito accelerano il deterioramento dei veicoli. Una revisione più sporadica è dunque insufficiente per garantire la sicurezza; ma potremmo dire lo stesso per il nostro Paese?

Revisione auto in Italia

Per ora, l’obbligo di revisione annuale rimane solo una proposta nel Regno Unito. In Italia, infatti, il sistema biennale continua a garantire sicurezza e costi relativamente contenuti per gli automobilisti. Tuttavia, è importante seguire le evoluzioni legislative e le discussioni in corso, poiché non è escluso che una decisione del genere potrebbe essere presa in considerazione qualora la sicurezza in strada diventasse precaria a causa del poco controllo degli stessi veicoli.