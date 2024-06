Codice della strada, da oggi devi tenere i finestrini chiusi: non puoi aprirli più così | Macchine in fiamme

Un articolo della normativa che riguarda strade e veicoli che viene spesso ignorato: la legge è chiara, i finestrini devono essere chiusi.

Tenere conto di tuti gli articoli del codice della strada non è certo una operazione semplice, nonostante praticamente quasi tutti oggi abbiano almeno un mezzo privato per spostarsi.

Alcune normative, comunque, vengono spesso dimenticate dagli automobilisti in quanto riguardano delle fattispecie di illeciti che non si verificano spesso: oggi parleremo proprio di una di queste e di una sua applicazione che ha fatto molto discutere.

Il tutto è avvenuto nel 2019 ad Alghero, nella bellissima isola che è la Sardegna, in uno dei suoi luoghi più turistici: infatti è proprio un turista il protagonista della nostra storia.

Unica “colpa” di questo sventurato turista, è stata proprio quella di lasciare la propria autovettura posteggiata con il finestrino aperto: eppure a ricevere la sanzione è stato proprio il suo proprietario. Ecco perché è accaduto.

Una norma che non tutti ricordano: il finestrino aperto

La legge di cui parliamo fa, ovviamente, parte del codice della Strada, nello specifico si tratta dell’art. 158, comma 4 che recita: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Ciò implica che lasciare aperti i finestrini quando l’automobile è parcheggiata, e quindi non supervisionata dal suo conducente o proprietario, è un illecito, ecco dunque cosa si rischia e cosa è accaduto al nostro turista ad Alghero, si tratta di una multa che raramente viene fatta, ma gli agenti più diligenti se ne occupano eccome, a pieno diritto di legge.

Un illecito che non punisce i ladri ma i proprietari

Applicando questa precisa norma del codice della strada va a configurarsi un illecito che può essere indicato come istigazione al furto, pertanto lasciare una macchina parcheggiata con finestrini o, ancora peggio, sportelli aperti può portare a dover pagare una sanzione.

Proprio questo è accaduto al turista di Alghero, che è stato multato per aver lasciato la vettura con i finestrini aperti: avrebbe, in questo modo, potuto andare incontro a conseguenze tutto sommato peggiori, come il furto dell’auto oppure la mancanza di obbligo di indennizzo che in genere si riceve in caso di furto o incendio da parte della propria agenzia di assicurazione. Insomma, da ora lo sappiamo: lasciare aperti i finestrini dell’auto è illegale in quanto inviterebbe i malintenzionati ad avvicinarsi.