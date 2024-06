Codice della strada, questo dispositivo è obbligatorio in auto: se non lo hai non puoi circolare | Ecco la nuova legge

Quest’anno entrerà ufficialmente in vigore l’obbligo di possedere il sistema ISA nella propria auto: cos’è e come funziona.

In questo periodo si è molto parlato dei limiti di velocità stradali e di quanto questi siano sempre meno rispettati. Tuttavia, alcuni autovelox moderni sembra non abbiano anch’essi seguito le normative nazionali nella loro istallazione, tanto da essere stati revisionati grazie ad un nuovo decreto. Nonostante ciò. il problema principale persiste.

Ogni giorno, guidando per le nostre strade, ci scontriamo con il problema dei limiti di velocità non rispettati. Nonostante le regole siano chiare – 50 km/h in città, 90 km/h nelle aree extraurbane, 110 km/h sulle superstrade e 130 km/h in autostrada – sembra che molti automobilisti facciano orecchie da mercante. Per questo motivo, a partire dal 6 luglio 2022, ISA è diventato obbligatorio nelle auto di nuova immatricolazione e, da quest’anno, entrerà ufficialmente in vigore.

Come funziona ISA, il limitatore di velocità

Il sistema ISA, parte degli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), è progettato per mantenere la velocità entro i limiti stabiliti. Come? Semplice. Sul cruscotto apparirà un segnale con il limite di velocità corrente. Se il conducente dovesse superarlo, il sistema interverrà automaticamente per ridurre la velocità, impedendogli di violare le regole. In altre parole, l’auto farà tutto il possibile per mantenersi nei limiti di velocità consentiti, senza fare nulla.

La velocità massima consentita viene rilevata dalla vettura attraverso la lettura della segnaletica stradale con le telecamere di cui è equipaggiata e tramite il sistema di navigazione satellitare.

Dal 6 luglio 2022, le case automobilistiche non potranno più vendere nuovi modelli senza il limitatore di velocità. Ma attenzione: la vera stretta arriverà il 7 luglio 2024, quando non sarà più possibile disattivare il dispositivo. Questo significa che ogni auto in circolazione dovrà avere un limitatore attivo e funzionante, senza eccezioni.

I vantaggi (e svantaggi) dell’ISA

L’ISA non si limita solo al controllo della velocità: insieme ad altri sistemi può registrare dati utili in caso di sinistro, come ad esempio l’attivazione dei sistemi di sicurezza prima e dopo una collisione. Secondo le stime dell’European Transport Safety Council, il sistema potrebbe ridurre gli incidenti del 30% e le morti sulla strada del 20%.

D’altro canto, molte sono state le critiche contro questa nuova disposizione. In particolare, i costruttori di auto hanno presentato parecchi dubbi sull’introduzione del limitatore non disinseribile. Infatti, questi ultimi lamentano la non possibilità di superare i 130 km/h come un ostacolo, che andrà a colpire, secondo loro, tutta la gamma di auto di fascia alta. Per ora non è chiaro se gli accorgimenti delle case automobilistiche verranno accolti, ma una cosa è certa: nei prossimi mesi, tutti gli automobilisti dovranno fare i conti con il limitatore di velocità.