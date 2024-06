Pensioni, puoi avere un aumento se fai questa richiesta: te lo mandano direttamente

Non tutti sono a conoscenza dell’aumento che è previsto dal primo luglio: ecco come scoprire se rientri e fare la richiesta.

Giunge una buona notizia per i pensionati italiani, molti dei quali fanno fatica a vivere solamente con la propria pensione, e sono costretti a chiedere aiuto economico a familiari, spesso i figli.

Fortunatamente è in vista un assegno più cospicuo che dovrebbe partire dal primo luglio di quest’anno: tale aumento è generato dalla distribuzione della quattordicesima mensilità della pensione.

Non tutti, però, rientrano nei requisiti previsti da questo aumento, per scoprire se sei tra i fortunati, e magari trasformare il denaro in più in una bella vacanza estiva, basta eseguire un rapido controllo.

Ecco come fare per controllare di quanto sarà il vostro assegno di luglio e come fare la richiesta per ottenerlo: bastano pochi, semplici passi presso le istituzioni che si occupano delle pensioni.

Un assegno più alto a Luglio

Per ottenere la quattordicesima mensilità bisogna avere una serie di requisiti, uno anagrafico, uno reddituale e uno che riguarda la titolarità di un particolare tipo di sostegno.

In primo luogo, dunque, bisogna aver compiuto 64 anni. In secondo, bisogna dimostrare di avere un reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, ovvero la pensione minima. Infine, è necessario essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive gestite da Enti pubblici.

La richiesta da presentare all’Inps

Bisogna tenere presente che l’Inps valuta l’erogazione di questo aumento sulla base di dati in suo possesso, pertanto ci possono essere dei casi di errore o di informazioni non aggiornate e potreste ritrovarvi a non avere il denaro che vi spetta nonostante rispettiate tutti i requisiti necessari.

In tal caso, dunque, bisogna presentare una sorta di richiesta: si tratta di una procedura piuttosto semplice in quanto l’Inps ha messo a disposizione online una versione semplificata per fare proprio questa domanda. Bisogna inoltre tenere presente che in base al reddito, ad esempio, se non si supera la soglia degli 11.672,89 euro di reddito annuo, allora la quattordicesima subirà una maggiorazione; non solo: chi dovesse superare di poco l’altra soglia, ovvero quella dei 15.563,86 euro la quattordicesima spetta comunque ma in misura parziale. Per questo tipo di calcoli l’Ente previdenziale terrà conto della pensione e di tutti gli altri redditi, ad eccezione di sostegni che riguardano trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto, competenze arretrate, pensioni di guerra, indennità per ciechi parziali, indennità di comunicazione per sordomuti.