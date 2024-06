Posto di blocco, non fare mai questa mossa: ti vengono a suonare a casa il giorno dopo

Non tutti sanno quali sono i comportamenti da tenere quando si viene fermati da un posto di blocco: ecco cosa bisogna assolutamente evitare.

Quando si entra in strada con un proprio mezzo è necessario essere a conoscenza delle numerose regole da ricordare e osservare nel corso della guida: sono davvero tante, quindi finché non subentra l’automatismo che fa sì che le rispettiamo tutte è dura averne memoria sempre.

La quota di vittime della strada ogni anno è sempre troppo alta, e la questione della guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze è sotto i riflettori, per non parlare delle azioni che quasi tutti ancora compiono durante la guida, come parlare al telefono senza utilizzare il vivavoce o persino rispondere a messaggi distraendosi per diversi secondi – basta anche solo questo per causare un incidente.

Gli automobilisti non sono affatto disciplinati, soprattutto coloro che sono costretti per vari motivi a passare molto tempo nella propria auto e iniziano così a sottovalutare i rischi della strada e a sottodimensionare l’attenzione necessaria da impiegare durante la guida.

Sembra sia necessario un ripasso, non solo per la questione della sicurezza, che è la più importante, ma anche per evitare di dover pagare delle ingenti sanzioni per comportamenti errati anche se non potenzialmente pericolosi: parliamo di come comportarsi nel corso di una fermata a un posto di blocco.

Cosa non fare quando si viene fermati dalle autorità

La prima cosa da tenere presente è che non è mai una buona idea ignorare un ordine di fermata da parte della Polizia o altre autorità: potreste ritrovarvi a essere inseguiti, o semplicemente a essere rintracciati tramite la vostra targa e contattati in seguito dalle forse dell’ordine.

Inoltre è sempre bene mantenere un atteggiamento collaborativo con le autorità: fornire tutti i documenti richiesti e scendere dall’auto se ci viene richiesto. Bisogna ricordare che è grazie al loro lavoro se la sicurezza viene mantenuta, oltre che grazie a uno sforzo di tipo collettivo.

Un comportamento da evitare

Le autorità in un posto di blocco possono, in pieno diritto e rispetto della legge, effettuare controlli approfonditi sulla vettura, chiedendo di aprire il bagagliaio, o di controllare il vano motore o l’abitacolo del veicolo.

Inoltre, se vi sono motivazioni valide che lo giustificano, possono anche procedere a una perquisizione personale del conducente o altri passeggeri, deve comunque sempre esserci, per legge, il rispetto dei diritti individuali.