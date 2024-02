Colore occhi, finalmente gli scienziati l’hanno capito: ecco da chi si eredita | Scopri come saranno quelli dei tuoi figli

Scopri di che colore saranno gli occhi dei tuoi figli, grazie alla sensazionale scoperta degli scienziati: non perdere questa notizia.

Quando si aspetta un bambino, durante i nove mesi di gravidanza, non si fa altro che immaginarlo, immaginare di che colore avrà i capelli, come sarà il suo naso, di che colore saranno i suoi occhi. Ed ecco che parte il toto scommesse e si discute sul fatto che potrebbe somigliare più alla mamma o più al papà.

La realtà è che, in questi casi, è la genetica a fare il suo corso. Infatti, alcuni tratti vengono ereditati dai genitori, ma potrebbe servire del tempo prima di capire davvero a chi somiglia il neonato. Specie per il colore degli occhi, si devono aspettare mesi prima che il vero colore si palesi.

Tuttavia, grazie alla scoperta che hanno fatto gli scienziati, sarà possibile prevedere, con una grande probabilità, il colore degli occhi di tuo figlio, ancora prima che nasca. Vediamo insieme da chi si eredita e perché, così non avrai più dubbi.

Da chi si eredita il colore degli occhi?

Ogni essere umano eredita da un genitore una copia di un gene e dall’altro genitore la seconda copia dello stesso gene, chiamati alleli. Quando parliamo di colore degli occhi, parliamo anche di un allele dominante e di un allele recessivo. Dunque, nella lotta alla genetica, gli alleli recessivi hanno la meglio solo nel caso di due copie identiche dello stesso allele.

In caso contrario, vince quello dominante, come capita quando uno dei due genitori ha gli occhi marroni (dominante) e l’altro ha gli occhi blu o verdi (recessivo). In tale situazione, il bambino avrà quasi sicuramente gli occhi scuri. Invece, se i due genitori hanno entrambi alleli blu, il neonato nascerà con gli occhi “di ghiaccio”.

Statistiche e probabilità

Tuttavia, non è detto che con entrambi i genitori con gli occhi marroni, il figlio avrà lo stesso colore, in quanto la coppia potrebbe avere un allele recessivo occhi blu che potrebbe passare al loro bambino. Da una coppia di genitori con occhi marroni c’è il 19% di possibilità che nasca un figlio con gli occhi azzurri e c’è il 6% che nasca con gli occhi verdi.

Dunque, calcolare sulla base dei semplici fatti non porta sempre a risultati certi. Le possibilità che riesca comunque a emergere un allele più debole sono molte, quindi non dare nulla per scontato finché non sarà trascorso qualche mese dalla nascita del bambino.