Intesa san paolo, la comunicazione sta arrivando a tutti: Italiani nel panico | Ti possono chiudere il conto

E’ in arrivo una comunicazione molto importante da parte di Intesa San Paolo, panico da parte da chi l’ha ricevuta: ecco perchè

Nel corso dell’anno 2023, il Ceo di Intesa Sanpaolo ovvero Carlo Messina, aveva presentato ufficialmente la nuova banca digitale del gruppo: Isybank.

L’istituto aveva individuato circa 2,4 milioni di clienti con operatività prevalentemente digitale e aveva programmato il trasferimento in due fasi.

La prima è avvenuta il 16 ottobre scorso e ha riguardato ben 275.000 clienti. Tra questi, però più di 5.000, hanno definito il trasferimento “non chiaro” a causa delle modalità con cui è stato effettuato. A tal proposito un numero elevato di persone si sono rivolte all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che non ha tardato a intervenire.

L’Antitrust ha perciò impugnato tale trasferimento perché sarebbe stato effettuato senza il consenso espresso dei correntisti e con modalità non conformi alle normative del consumatore.

Cosa ha stabilito l’Antitrust

L’Authority ha disposto che ai clienti di Intesa San Paolo individuati per il trasferimento venga consegnata in maniera adeguata un’informativa “chiara ed esaustiva sulle caratteristiche del nuovo conto Isybank” dando loro la possibilità di “fornire il proprio consenso espresso al trasferimento”; coloro che non esprimeranno un esplicito consenso “avranno la facoltà di mantenere il precedente conto corrente alle stesse condizioni”.

Al momento infatti, le comunicazioni di Intesa San Paolo che stanno arrivando a circa 2 milioni di correntisti non permettono di esprimere il consenso, ma solo quella di informare Intesa San Paolo di non essere un utente “prevalentemente digitale” e di avere ancora necessità di tutti quei servizi che la banca online non è in grado di fornire (sportelli, assegni, home banking dal sito e non solo con l’app…). Per adesso quindi, senza questa comunicazione (che deve arrivare entro e non oltre il 29 febbraio 2024) a partire dal 18 marzo 2024 i clienti “prescelti” saranno trasferiti a Isybank, la banca online e senza sportelli facente parte dello stesso gruppo Intesa San Paolo.

Una comunicazione davvero poco chiara

In molti avevano segnalato di essere stati colti alla sprovvista perché la comunicazione di Intesa San Paolo non era stata adeguatamente chiara ed era passata inosservata, confusa tra tutte le altre “normali” comunicazioni della banca. Un critica condivisa anche da Antitrust, secondo la quale “le comunicazioni relative al passaggio ad Isybank sono state trasmesse ai clienti nella sezione archivio dell’App di Intesa Sanpaolo senza adottare accorgimenti che ne sollecitassero la lettura (ad esempio, notifiche push e pop-up) e non lasciavano capire che in tal modo i clienti si sarebbero potuti opporre al passaggio”.

Infine, prosegue il Garante, “nelle comunicazioni non erano state adeguatamente indicate le modifiche relative alle condizioni economiche previste dal nuovo conto corrente e ai servizi non più inclusi”. Per questi motivi già a inizi novembre aveva aperto proprio un procedimento nei confronti di Intesa San Paolo per le modalità e i tempi di comunicazione di questa operazione.