Coppie giovani, lo stato ti regala 4000€ se ne hai la necessità: ti basta compilare questo documento

Un bonus destinato alle coppie giovani regala uno spiraglio di luce: fino a 4.000 euro se si presenta la domanda.

Si parla da tempo di sostegni dedicati alle giovani coppie che non riescono a pensare al proprio futuro a causa della situazione economica non propriamente vantaggiosa. Semplici passi come una convivenza diventano complessi a causa di lavoro precario e un costo della vita insostenibile.

In questo contesto, milioni di coppie accantonano progetti per il futuro, decidendo di convivere saltuariamente, di non sposarsi e rimandare la scelta di avere figli. Era il 13 ottobre 2022 quando alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge volta a introdurre un bonus riservato alle coppie che ne necessitano. Tale iniziativa è stata scartata sul nascere, ma ad oggi se ne torna a parlare.

4000 euro dallo Stato per queste coppie

Si tratta di un contributo importante, ma destinato a coloro che decideranno di pronunciare il fatidico sì. La proposta di legge n. 97 è stata presentata il 13 ottobre 2022 alla Camera dei Deputati da Domenico Furgiuele della Lega. Questo disegno di legge mirava a introdurre un bonus per le coppie che si sposano in chiesa, con l’obiettivo di incentivare i matrimoni religiosi, che in Italia stanno diminuendo rispetto ai matrimoni civili. Il bonus proposto poteva arrivare fino a 4.000 euro per le coppie che sceglievano il rito religioso.

La proposta ha suscitato diverse polemiche a causa della distinzione tra rito religioso e matrimonio civile. Per questo motivo, Furgiuele ha successivamente dichiarato che il bonus potrebbe essere esteso a tutti i matrimoni, inclusi quelli celebrati in Comune. Sebbene sia solo una proposta del passato, qualcosa sembra cambiare, visto che l’argomento è tornato alla luce. Per quest’anno non vi sarà nulla, poiché se verrà introdotto il bonus matrimoni, questo verrà inserito nella legge di Bilancio 2025. Quindi, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, la possibilità è che questo contributo da parte dello Stato diventi realtà l’anno prossimo.

Come funziona il bonus matrimonio

Per quanto riguarda il funzionamento del bonus matrimonio, la proposta prevedeva una detrazione del 20% delle spese sostenute per l’organizzazione della cerimonia, con un tetto massimo di 20.000 euro e un rimborso massimo di 4.000 euro distribuito in 5 quote annuali. I beneficiari dovrebbero avere la cittadinanza da almeno 10 anni e un reddito non superiore a 23.000 euro o 11.500 euro a persona.

Per ottenere il bonus, le coppie dovrebbero indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e conservare documenti come ricevute di bonifico, fatture e ricevute di avvenuta transazione. In merito all’ufficialità, per il momento non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.