Bonus bollette 2024, da Aprile cambia tutto: siamo nei guai fino al collo

Novità per l’anno in corso, una brutta notizia per tutti i cittadini del Bel Paese: si torna a risparmiare per le bollette.

Gli ultimi anni hanno portato in Italia e non solo un consistente aumento del costo di gas ed energia elettrica, rendendo per attività e privati quasi impossibile arrivare a fine mese e potersi occupare anche del costo delle bollette.

Questo è causato da moltissimi fattori: possiamo citare ad esempio il tasso di inflazione che è anche esso al rialzo (ovvero la svalutazione della valuta in uso nel Paese), ma vi sono anche dei motivi internazionali che hanno influenzato il Paese a tal punto.

In primis bisogna pensare al conflitto che imperversa tutt’ora verso est tra Ucraina e Russia, un conflitto che si pronosticava potesse durare pochi mesi, invece si sta prolungando oltre misura: questa guerra ha portato a un inasprimento dei rapporti della Russia con l’Europa, e quindi anche con l’Italia, e di conseguenza a un problema della fornitura di gas di loro proprietà.

Anche il secondo disordine che riguarda ormai il globo e non solo la zona interessata, quello relativo alla questione Israelo-palestinese, influenzerà presto le sorti del nostro Paese da vari punti di vista. Il Governo aveva deciso, già dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, di adottare una serie di misure per evitare che i cittadini si ritrovassero impossibilitati a sostenere costi stellari dell’energia: questo, fino ad oggi.

Novità ad Aprile 2024

Si tratta di una “novità” preannunciata di Pasqua che non sarà molto gradita ai cittadini: dal primo Aprile 2024, infatti, si attuerà la cessazione del contributo straordinario dello stato per il pagamento delle bollette.

Le famiglie che, trovandosi in difficoltà, hanno beneficiato del bonus bollette, riceveranno una somma meno cospicua a partire dal mese prossimo.

Stop al contributo straordinario

A partire dal primo Aprile 2024, le famiglie continueranno a ricevere il bonus bollette, quelle che ne faranno richiesta, ma il contributo straordinario mancante farà sì che tale bonus sia piuttosto ridotto rispetto ai mesi precedenti.

Nello specifico è attraverso l’Isee che il Governo eroga questo tipo di bonus: se si fa parte di un nucleo familiare composto da uno o due componenti, il bonus bolletta annuale ammonterà a 142,74 euro e quello mensile a 11,7 euro; nel caso di nucleo familiare di tre o quattro, si parla di 183 euro annuali e 15 mensili, nel caso di nuclei con più di quattro componenti, si determinerà un bonus di 201,30 euro l’anno e 16,5 euro al mese.