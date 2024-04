Pannelli solari, puoi farti montare tutto l’impianto gratuitamente: è la nuova iniziativa nazionale

Con il Reddito energetico è possibile installare un impianto di pannelli solari grazie al contributo a fondo perduto.

Una nuova iniziativa nazionale permetterà a moltissime famiglie di installare gratuitamente un impianto fotovoltaico. I motivi sono molteplici: il primo è sicuramente quello di abbattere l’ostacolo della spesa iniziale, ma anche l’alleggerimento delle stesse bollette di energia elettrica. D’altro canto, si punta anche ad un mutamento sempre più concreto dell’energia sostenibile e il rispetto per l’ambiente. L’iniziativa è valida per il biennio 2024/2025, per cui sono stati stanziati ben 200 milioni di euro, e coinvolgerà numerose famiglie nel nostro paese.

Reddito energetico: fino a 11mila euro a famiglia

A stabilire le regole per accedere al Fondo nazionale del Reddito energetico è il Decreto Ministeriale per le erogazioni del 2024, che fornisce finanziamenti fino a un massimo di 11.000 euro per ogni impianto installato. La somma dell’incentivo varia in base alle dimensioni dell’impianto e al fabbisogno energetico della famiglia, e il suo valore può essere influenzato anche dalla Regione di residenza.

Per capire meglio, prendiamo ad esempio il costo di un impianto fotovoltaico da 3 kW con accumulo, che si aggira sui 15.000 euro. Ciò significa che grazie al reddito energetico, l’installazione di impianti più piccoli può essere gratuita, mentre per impianti più grandi, in grado di soddisfare completamente il fabbisogno energetico di una famiglia, l’incentivo copre parzialmente le spese, ma comunque una buona parte.

Oltre a questo, è bene precisare che con il termine ‘Reddito energetico’ non si intende soltanto la copertura di un’impianto di pannelli solari, ma anche gli impianti solari termici, i sistemi di accumulo e l’acquisto di impianti microeolici.

Come ottenere il Reddito energetico

È bene precisare che l’incentivo non è rivolto a tutti. Per ottenere il Fondo nazionale del reddito energetico, è necessario avere un ISEE massimo di 15.000 euro, ma il limite sale a 30.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli. Inoltre, non è consentito cumulare il reddito energetico con altre forme di agevolazioni, come l’Ecobonus, e è necessario avere la residenza nella stessa regione in cui si richiede il contributo. L’operazione, infatti, avrà portata regionale e sarà principalmente concentrata nelle Regioni del Sud, che includono la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Puglia e il Molise. Queste, riceveranno l’80% degli stanziamenti previsti per l’iniziativa. Infine, chi ha diritto al reddito energetico può usare tutta l’energia che produce solo per sé stesso.

Per richiedere questo sostegno finanziario, è necessario compilare un modulo online sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), che elaborerà la richiesta. Se accettata, sarà richiesto di firmare un accordo che regola il modo in cui è possibile usare l’energia che si produce, l’autoconsumo e la vendita di eventuali crediti al GSE regionale.