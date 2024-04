Inps, bonus estremo di 800€ mensili: è l’ultimo giorno per averlo | Lo possono richiedere tutti

Questo è l’ultimo giorno per richiedere il bonus da 800 euro che verrà erogato direttamente dall’Inps: requisiti e come fare la domanda.

Si tratta di un periodo economico ancora instabile, segnato da un’inflazione che non sembra dare tregua all’italiano medio. In questo contesto, ricorderemo che i maggiori problemi economici sono insorti dall’inizio della pandemia di Covid-19, dove milioni di imprese sono state costrette a chiudere, mentre i dipendenti percepivano a malapena lo stipendio. Ad oggi tutto questo sembra un vago ricordo, ma che ancora oggi lascia schegge di una condizione complessa.

Alcune persone che hanno visto scendere le proprie entrate a seguito di quel periodo, potranno richiedere ancora per oggi, 2 aprile, un sostegno che può arrivare fino ad 800 euro, e che verrà erogato per un massimo di 12 mesi. Essendo che il tempo è ristretto, è bene sapere che chi può usufruire di questa opportunità, può inviare la domanda in totale autonomia.

Bonus Inps da 800 euro: requisiti

Come ci viene spiegato dal portale ufficiale Inps in una comunicazione di febbraio 2024, vi è la possibilità di richiedere il bonus genitori separati entro e non oltre il 2 aprile, poiché il termine del 31 marzo comunicato in precedenza dal messaggio 9 febbraio 2024, n. 614 è caduto in giorno festivo. Tale sostegno è rivolto al genitore separato, divorziato o non convivente che percepisce il mantenimento da parte dell’altro genitore.

I richiedenti, inoltre, devono possedere un reddito basso, non superiore a 8.174 euro, e figli minori o maggiorenni con handicap grave. Se coloro che rientrano in questa categoria, durante l’emergenza Covid-19 non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento perché l’altro genitore non lo ha pagato, potrebbero essere idonei a ricevere questo aiuto.

Il supporto economico, inoltre, viene erogato se l’altro genitore tenuto a versare l’assegno ha smesso, ridotto o sospeso il lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 dall’8 marzo 2020 per almeno 90 giorni, oppure se ha subito una riduzione del reddito del 30% rispetto al reddito del 2019.

Bonus genitori separati: come presentare la domanda

È possibile presentare la domanda per questo beneficio all’Inps tramite il portale dell’Istituto, utilizzando il servizio dedicato disponibile nella sezione ‘Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche’. Le domande verranno poi valutate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il bonus, come spiegato dall’Inps, viene somministrato: “in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di euro 800,00 mensili e per un massimo di dodici mensilità”. Il fondo per questo beneficio ammonta a 10 milioni di euro e verrà erogato dall’INPS dopo aver verificato che si rispettino i requisiti previsti dalla legge.