Divieto contante, non puoi più fare la spesa con i tuoi soldi: puoi usare solo il bancomat | Alla cassa non se li prendono più

Un nuovo caso in Italia ha evidenziato come la fine del contante può essere una realtà non troppo lontana: basta denaro ai supermercati.

Siamo nel periodo dell’interconnessione, dove non solo le operazioni online stanno prendendo il sopravvento, ma anche la gestione delle transazioni finanziarie sta subendo, inevitabilmente, una profonda trasformazione. Se da una parte l’incremento dell’uso di carte di credito, carte di debito e altre forme di pagamento digitale sta rendendo più semplice gestire le proprie finanze, dall’altra, il contante rimane uno dei sistemi più amati dagli italiani.

Nonostante l’affetto verso la carta stampata delle banconote, il 2023 ha visto un aumento di questi strumenti. La ‘tendenza’ al digitale ha accelerato ulteriormente l’adozione di soluzioni senza contanti, soprattutto in contesti pubblici come negozi, bar e ristoranti.

Dunque dovremmo dire addio alle banconote? È impossibile dare una previsione su questo andamento, visto che le stesse banche stanno adottando metodi digitali, ma la popolazione preferisce tuttora avere denaro in tasca. Quello che è certo è che alcuni fenomeni stanno suggerendo che qualcosa sta mutando sotto i nostri occhi. Basti pensare all’apertura di un punto vendita dove il contante non è accettato per alcun motivo.

Addio ai contanti: il caso del supermercato digitale

A Verona, mercoledì 8 novembre 2023 è stato inaugurato un supermercato innovativo, il primo del suo genere in Italia. Ciò che lo rende unico non è solo l’assenza di casse tradizionali (il cui controllo è sostituito da telecamere), ma anche il divieto assoluto di utilizzare contanti per pagare. Qui, acquistare significa affidarsi esclusivamente alle carte di credito o agli smartphone per i pagamenti.

Questa scelta non è un caso isolato. In altre realtà come l’Unità sanitaria di riferimento, è già obbligatorio pagare esami clinici e visite mediche solo tramite carta di credito, eliminando completamente il contante. Il supermercato di Verona segue dunque questa tendenza, inserendosi nella grande trasformazione verso i pagamenti digitali. Caso a parte, la domanda rimane sempre la stessa: tratta di moda passeggera o di un passaggio verso il futuro?

Pagamento digitale: minaccia o innovazione?

Sebbene parliamo di ‘innovazione’, questa scelta di digitalizzare la moneta non è priva di dibattiti. Mentre alcuni vedono la digitalizzazione come un passo avanti per una gestione più efficiente e tracciabilità delle transazioni, altri temono un aumento del controllo sui nostri consumi. Tra queste, il potere di monitorare ogni acquisto e di influenzare le nostre scelte di consumo in base a criteri ambientali. Per fortuna si parla ancora di fantascienza, ma come ogni scelta aziendale, questo sistema vedrà futuro solamente se – economicamente parlando – vedrà i suoi vantaggi.