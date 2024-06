Versamento al bancomat, non mettere mai questa cifra sul tuo conto: ti trovi la finanza a casa

Fai attenzione ai tuoi versamenti bancomat, perché da oggi rischi grosso con la finanza: non oltrepassare mai questa cifra.

Chi possiede un bancomat, solitamente, pensa di poter gestire i suoi soldi come meglio crede, facendo tutti gli spostamenti che ritiene opportuno fare. Purtroppo, però, le cose non stanno davvero così e c’è qualcuno a cui dover tenere conto, ovvero la Guardia di Finanza.

Infatti, c’è un limite che è dettato proprio dalla legge e che riguarda l’utilizzo di contanti. Di seguito, ti parleremo proprio di tutti i limiti di cui dovresti essere a conoscenza per non metterti nei guai. Oltrepassandoli, potresti destare sospetti e richiamare l’attenzione di chi di dovere.

Non fare un errore simile e fai attenzione alla cifra che versi sul tuo conto. Cerchiamo di capire come sono cambiate le cose durante gli anni e qual è la situazione attuale.

Trasferimento contanti: qual è la soglia da non superare?

Ad oggi, nel 2024, il limite del trasferimento dei contanti tra privati è rimasto inalterato a 5.000 euro. Per chi non rispetta questa soglia, infatti, sono previste delle sanzioni tutt’altro che leggere. Per importi fino a 250.000 euro, le multe vanno da 1.000 a 50.000 euro, mentre per importi superiori a 250.000 euro, si passa a multe che vanno dai 5.000 ai 250.000 euro.

Per trasferire importi più sostanziosi, è necessario utilizzare mezzi tracciabili. Il vero problema, però, sorge quando si deve fare un versamento sul proprio conto. Anche qui esistono dei limiti stabiliti dalla legge? Scopriamolo insieme.

Cosa afferma la legge

Secondo quanto stabilito dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 231/2007, non è previsto alcun limite di versamento nelle situazioni in cui il denaro rimane sul proprio conto. Non si tratta, infatti, di trasferimento a terzi, ma di soldi che rimangono in possesso della stessa persona. Il suddetto articolo non cita mai il caso in cui lo stesso soggetto trasferisce somme superiori al limite sul suo conto, bensì fa riferimento al trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

Tuttavia, anche se la legge non stabilisce alcuna limitazione, per prelievi o versamenti di importo superiori a 10.000 euro, la banca è tenuta a inviare una comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Da qui, l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere a un controllo, per un accertamento fiscale, cercando di comprendere la provenienza delle somme prelevate/versate. Ogni cifra che passa sotto l’occhio vigile dell’Agenzia delle Entrate deve essere già tassata oppure essere frutto di donazioni, risarcimenti.