Gratta e vinci, questo è il più vincente ma nessuno te lo dice: Ogni 4 ne hai 1 vincente sempre

Ecco con quale biglietto hai una maggiore probabilità di vincere, ce lo dice una classifica: vale la pena di tentare per sistemarsi.

Difficile trovare qualcuno che almeno una volta nella propria vita non abbia sognato di avere una grossa vincita con un biglietto acquistato presso un tabaccaio o altri rivenditori.

Seppure sia ovvio che “i soldi non fanno la felicità”, anche le persone più profonde tendono a sognare questo tipo di evento, visto che e accadesse potrebbero dedicare tutto il proprio tempo alle passioni e al riposo invece di correre nella ruota del capitalismo come criceti per guadagnarsi da vivere.

La cosa importante da tenere presente è che il gioco di azzardo può generare una dipendenza, è sempre bene, dunque, acquistare con parsimonia i gratta e vinci, cercando in tutti i modi di non finire in quel vortice di dipendenza che porta le persone a indebitarsi e contrare una ossessione patologica. Nel caso in cui vi troviate in questa situazione, è bene cercare l’aiuto di professionisti immediatamente.

In ogni caso, comprare un Gratta e Vinci ogni tanto non fa certo male, uno al mese, o magari uno a settimana se volete giocare più assiduamente. Non solo: di recente è stata pubblicata una classifica che mette in ordine i biglietti da quello che dà meno possibilità di vincita a quello che, invece, ne dà di più. Vediamo qual è il primo della lista, potrebbe essere il vostro prossimo acquisto per sistemarvi per sempre.

I Gratta e Vinci con maggiori possibilità di vincita

Il sito casino.superscommesse.it ha diffuso la classifica sul sito, specificando che riguarda sia Gratta e Vinci che Lotterie istantanee. Al contrario di quanti molti pensano, non ci sono strategie per incappare nel biglietto vincente.

Certo è che sapere quali sono le probabilità di vincita può portarci ad acquistare un biglietto rispetto a un altro, e, chissà, che la Dea Bendata non decida di scegliere proprio noi.

I biglietti potenzialmente vincenti

Tra i biglietti che danno una maggiore possibilità di vincita nel 2024 da 5 euro ci sono il Prendi Tutto e il Prendi Tutto Scratch con una percentuale di biglietti vincenti del 28,4%, ovvero uno ogni 3,52 biglietti.

Allo stesso modo, tra i biglietti da 10 euro del 2024 con maggiori percentuali di vittoria c’è il Nuovo Mega Miliardario con il 31.54% (1 ogni 3,17); per i biglietti da 20 euro prediligiamo il Nuovo Il Miliardario Maxi con la percentuale di 39.52% (1 ogni 2,53) biglietti vincenti.