Gomma a terra, scatta il divieto del cric: devi pagare il carroattrezzi per forza | Ecco perché

Può capitare di ritrovarsi con una ruota bucata per strada: si dovrebbe usare il cric per cambiarla, ma in estate non è possibile.

La gomma a terra è un classico, accade sempre quando stiamo andando di fretta o abbiamo un appuntamento davvero importante a cui dobbiamo recarci in tempi brevi. Proprio perché si tratta di un inconveniente tutto sommato comune, tutti devono sapere come cambiare una ruota utilizzando il cric e il ruotino di scorta che deve essere in tutte le automobili.

Eppure, negli ultimi anni è emerso un problema che impedisce l’utilizzo del cric nel corso della stagione estiva per una serie di fattori che potrebbero rendere il cambio della ruota pericoloso.

Chiamare un carroattrezzi, però, specialmente quando si è in grado di cambiare un gomma, sembra assurdo. Allora come fare in questi casi? Ci sono alcune soluzioni alternative che è possibile applicare.

Nel caso in cui vi troviate con il caldo torrido a dover cambiare una gomma, ecco come dovrete fare: non è difficile ovviare a questa situazione.

Il rischio del cric in estate

L’utilizzo del cric può essere pericoloso in estate per via del caldo torrido che può causare dei danni importanti al manto stradale, e dunque compromettere, così, il normale funzionamento del cric.

Ci si può anche fare molto male in questo modo, proprio per questo la raccomandazione è di chiamare direttamente un carroattrezzi piuttosto che rischiare di farsi male per una gomma bucata. Eppure c’è un’altra soluzione che può fare al caso nostro.

Una soluzione che permette di risparmiare i soldi per il carroattrezzi

Se vogliamo evitare di buttare soldi chiamando il carroattrezzi, ecco allora come è possibile procedere per il cambio di una gomma a terra se ci troviamo in estate. Bisogna spostarsi verso un tratto di strada che sia all’ombra, il più vicino possibile, senza ovviamente intralciare il passaggio delle altre auto.

A quel punto saremo tranquilli e potremo utilizzare il cric in zone che non sono battute dal sole, in cui il manto stradale, dunque, non è soggetto al rischio di cedimenti o danni che possano causare a loro volta problemi a chi debba munirsi di cric. In questo mood sarà possibile sia evitare di spendere un patrimonio per la chiamata del carroattrezzi, sia di causare danni a noi stessi oppure all’auto svolgendo l’operazione del cambio gomma in zone assolate.