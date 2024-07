Limiti in autostrada, si scende di colpo a 60km/h: non puoi superare più questa velocità anche se è tutto libero | Stanno controllando tutti

In alcuni tratti autostradali è bene non superare i 60km/h, pena sanzioni immediate: il limite cambia in base alle condizioni.

Fare attenzione ai limiti stradali è importante, sia per non incorrere in spiacevoli sanzioni, che per non mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. Per quanto riguarda il Codice della Strada, sono state molte le modifiche in questi ultimi 10 anni, a causa di incidenti sempre più frequenti e molte volte mortali.

L’obiettivo è dunque quello di prevenire i rischi, e per farlo, si rivela necessario rimanere aggiornati su tutte le novità in materia. Soprattutto quando si parla di autostrada, dove la velocità è maggiore e il rischio di mortalità in caso di incidente è alto, una certa attenzione alle regole è fondamentale.

Un dettaglio che sfugge a molti è la necessità di non superare i 60km/h, nonostante il cartello principale ne indichi addirittura 110. Questa condizione può sfuggire a molti, ma può portare a sanzioni importanti, come vedremo di seguito.

Il limite di 60km/h in autostrada

Sulle autostrade italiane, la velocità massima consentita di solito è di 130 km/h, ma possono esserci limitazioni inferiori su tratti particolarmente impegnativi, sempre chiaramente segnalati. In realtà, sulle autostrade a tre corsie con Tutor, la legge attuale permette ai gestori di innalzare il limite a 150 km/h, ma fino ad oggi nessuna autostrada italiana ha implementato questa possibilità.

Tuttavia, è bene ricordare che in caso di pioggia o nebbia, il limite scende a 110 km/h, ma può arrivare addirittura a 50 km/h. Ma non solo: durante i lavori in corso su strada, è normale trovare limiti di velocità inferiori e anche in questo caso è essenziale porre attenzione ai segnali, sia sui tabelloni che sulla segnaletica mobile.

Le sanzioni per limite di velocità

Naturalmente, chi supera i limiti di velocità è soggetto a sanzioni, regolate dal Codice della Strada in base alla gravità dell’infrazione. Se si eccede il limite fino a 10 km/h, la sanzione è puramente pecuniaria, con un importo che va da 42 a 173 euro, senza decurtazione dei punti patente.

Superando i 10 km/h ma non oltre i 40 km/h, l’ammenda varia da un minimo di 173 a un massimo di 695 euro, accompagnata dalla decurtazione di 3 punti sulla patente. Per chi supera il limite tra i 40 km/h e i 60 km/h, l’importo della sanzione aumenta notevolmente, oscillando tra 544 e 2.174 euro, con una penalità di 6 punti sulla patente e la possibilità di una sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Infine, superare il limite di velocità di oltre 60 km/h comporta una sanzione che va dai 847 ai 3.389 euro, una decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente per un periodo che può variare da 6 mesi fino a 1 anno.