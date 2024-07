Strisce blu, con questo foglio non le devi più pagare: sei esente completamente | Lo possono richiedere tutti

Importanti novità per parcheggiare sulle strisce blu: se presenti questo pezzo di carta non dovrai più pagare.

La situazione dei parcheggi in molte città italiane è davvero complessa, e come se non bastasse molti di questi sono i cosiddetti parcheggi a strisce blu, ovvero posti auto che prevedono un pagamento per poter essere occupati anche per solo pochissimo tempo.

Chi non dovesse procedere al pagamento è soggetto a sanzioni in alcuni casi anche molto ingenti, per questo molti automobilisti, anche nei luoghi più affollati, mettono le proprie auto in posti ricavati alla bell’e meglio pur di non posizionarla su parcheggi a pagamento che spellano i contribuenti.

Oggi parliamo nello specifico della città di Roma, che presenta varie aree in cui il parcheggio è quasi impossibile da trovare, pertanto è un problema che coinvolge da vicino i cittadini della capitale.

C’è un metodo, però, legale e che non prevede l’invenzione di parcheggi inesistenti che permette agli automobilisti di evitare il pagamento delle strisce blu nel caso in cui siano abilitati a richiedere questo particolare documento.

Un documento per non pagare più il parcheggio

Tutti i dettagli sono indicati sul sito ufficiale di Roma capitale inerente alla mobilità e nello specifico ai parcheggi sulle strisce blu: sulla piattaforma online è possibile visionare tutti i requisiti che bisogna presentare per poter ottenere il documento che rende esenti dal pagare il posteggio su strisce blu.

Si tratta di un contrassegno che solamente alcune categorie di cittadini possono richiedere e ottenere e con una applicazione limitata a un certo numero di veicoli: ecco quali sono i requisiti.

La procedura per la richiesta del contrassegno

A poter richiedere il contrassegno sono i cittadini residenti in aree a pagamento che hanno necessità di posteggiare la macchina nei pressi della propria abitazione: nello specifico possono richiedere il permesso per massimo due autoveicoli a persona – solo se entrambi di proprietà: in caso di veicoli in comodato d’uso, può essere richiesto un solo permesso.

Il permesso può essere sia richiesto che ricevuto online, così da non dover recarsi a nessuno sportello e aspettare in fila. Il permesso è ottenibile anche dagli artigiani che esercitano nella zona, e resta così invariato finché non intervengano cambiamenti delle condizioni dichiarate dal cittadino richiedente. Altrettanto possono tramettere la propria targa allo sportello veicoli ibridi con targhe straniere o appartenenti al Corpo Diplomatico.