Pensione, da ora puoi andarci a 60 anni direttamente: prendi questa bella cifra ogni mese | regalo di Giorgia Meloni

Con questa formula è possibile andare in pensione a 60 anni, con ben 7 anni di anticipo: di cosa si tratta.

Il sistema pensionistico in Italia è davvero complesso e la riforma, basata sulle aspettative di vita, sul cumulo contributivo e su altri fattori rilevanti, rendono una sfida anche poter accedere ad una delle opzioni disponibili.

Ad oggi, sono molti i lavoratori italiani che stanno cercando metodi e sistemi per poter accedere alla pensione anticipata, tra Opzione Donna e le varie Quote a disposizione del lavoratore. Tuttavia, in pochi considerano l’Assegno Straordinario di Solidarietà, che consente anch’esso di andare in pensione con ben 7 anni di anticipo.

A fornire ulteriori aggiornamenti è stato l’Inps, con una nota che indica le istruzioni riguardo all’Assegno Straordinario di Solidarietà dedicato alle lavoratrici ed ai lavoratori, che cercano di ottenere l’esodo pensionistico, ossia il processo di agevolazione per l’ottenimento della pensione anticipata.

Cos’è l’Assegno Straordinario di Solidarietà

Se si sta valutando la possibilità di andare in pensione in maniera anticipata, è da considerare l’Assegno Straordinario di Solidarietà, come opzione disponibile. Questo non è altro che un sostegno economico importante, garantito dai Fondi di Solidarietà Bilaterali, istituiti secondo il decreto legislativo numero 148 del 2015. Nel dettaglio, è destinato ad alcuni lavoratori di settori specifici che soddisfano i requisiti per accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia entro cinque anni dal termine del loro rapporto di lavoro.

L’assegno viene gestito attraverso due tipi di accordi: uno aziendale e uno territoriale, come ad esempio per la Regione Trentino Alto Adige. Questi accordi fanno parte di un programma che coinvolge diverse imprese nazionali, come quelle dei Fondi di Solidarietà del Credito Ordinario, il Credito Cooperativo, i Tributi Erariali, le Ferrovie dello Stato e le Poste Italiane.

L’importo dell’assegno è calcolato in base ai contributi versati durante il periodo di lavoro, necessari per ottenere la pensione anticipata. Questo importo rimane fisso nel tempo e non viene rivalutato. A seconda del settore, l’assegno può essere erogato per un massimo di 7 anni per alcune categorie, come i bancari, o fino a 5 anni per la maggior parte degli altri settori.

Come fare domanda

Per fare domanda di Assegno Straordinario di Solidarietà, è necessario compilare un modulo specifico per il proprio settore professionale, disponibile sul sito web dell’Inps. Questo modulo deve essere firmato sia dal lavoratore sia dal legale rappresentante dell’azienda dove lavora. Per ulteriori dettagli e informazioni, è consigliabile visitare il sito ufficiale dell’Inps o recarsi presso uno degli sportelli territoriali dell’Istituto. In questo modo, sarà possibile ottenere informazioni più dettagliate sui requisiti e sul proprio caso specifico.