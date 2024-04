Luci accese in tutta casa e bollette inesistenti con questo trucchetto: solo i tecnici lo sanno

Per risparmiare sulla bolletta elettrica non è necessario tenere d’occhio tutti i consumi, ma attuare tecniche di risparmio a lungo termine.

Viviamo in un’epoca in cui la consapevolezza sull’importanza del risparmio energetico è sempre più diffusa. Questo, a causa degli ultimi due anni dove il tema bolletta ha fatto tremare milioni di Italiani. Ad oggi, nonostante la situazione si sia assestata, si spera di non perdere le buone abitudini apprese da molti, soprattutto da questo mese in cui molte famiglie non potranno più avere accesso al bonus sociale straordinario, previsto solo fino al primo trimestre del 2024.

In tutto ciò, c’è anche chi di limitazioni non ne vuole sapere nulla, ma riesce comunque ad ottenere una bolletta bassa nonostante l’utilizzo importante che fa dell’energia elettrica. Molte persone, infatti, si sono mobilitate per far sì che il consumo eccessivo non sia più un problema.

Come ottenere bollette più leggere

Niente risparmio in questo caso, ma solo condizioni vantaggiose e scelte intelligenti. Non possiamo di certo trascurare l’importanza della consapevolezza dei nostri consumi energetici, ma una delle soluzioni più efficaci è rappresentata dall’installazione di pannelli fotovoltaici. Questa tecnologia non solo ci consente di produrre energia pulita e rinnovabile direttamente dal sole, ma anche di beneficiare di incentivi e detrazioni fiscali offerti dal governo. Grazie a questi supporti, l’investimento iniziale può essere ammortizzato nel tempo, garantendo un ritorno economico a lungo termine e, sopratutto, riducendo drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica. tradizionale.

Bonus fotovoltaico 2024

Il bonus fotovoltaico del 2024 prevede una spesa massima ammissibile di 96.000 euro per gli interventi effettuati entro la fine dell’anno. L’agevolazione statale può coprire fino al 50% del costo totale sostenuto dal privato cittadino. È bene precisare che il bonus riguarda esclusivamente i lavori relativi all’installazione di pannelli fotovoltaici destinati al consumo domestico, senza distinzione tra prima e seconda casa, con una potenza massima di 20 kilowatt. In alcune regioni, inoltre, l’incentivo può coprire quasi l’intera spesa sull’acquisto.

Sono inclusi nel bonus anche i costi accessori come le spese tecniche e quelle per la messa a norma dell’impianto. Inoltre, è possibile ottenere il rimborso fino al 50% delle spese per la sostituzione dei vecchi pannelli con altri di nuova generazione e per l’acquisto delle batterie di accumulo.

Per richiedere il bonus fotovoltaico del 2024, è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle agevolazioni statali. Qui è possibile compilare tutti i campi richiesti con i propri dati personali e quelli relativi alle spese sostenute per l’installazione del sistema fotovoltaico.