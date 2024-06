L’UE ha deciso, devi pagare per forza 35.000€ in più per avere casa: la nuova tassa è devastante

Una decisione presa direttamente dall’Unione Europea influenzerà il corso della via di migliaia di cittadini proprietari di immobili.

Comprare una casa in questo periodo è già molto complicato, nonostante sembra che la Bce sia propensa a una progressiva diminuzione dei tassi di interesse che influiranno sui mutui.

Ci sono, però, numerose spese da coprire, dunque bisognerà avere un capitale iniziale piuttosto importante per poter anche solo pensare di chiedere un mutuo: basti pensare ai soldi necessari per il notaio e la percentuale di un’eventuale agenzia.

Ci sono, però, altre spese ancora che non tutti considerano: si tratta di una serie di costi che dovranno essere affrontati per via di una precisa direttiva europea, una direttiva che molti evitano di menzionare, sperando che le cose possano cambiare o che il Governo metta in campo altre misure di assistenza.

Si tratta della direttiva sulla transizione ecologica per le case green, che prevede un adeguamento che sarà a carico del cittadino: ecco entro quando si dovrà procedere ai lavori e quanto saranno costretti a spendere i singoli.

Migliaia di euro per la nuova direttiva europea case green

Mancano solamente 6 anni al 2030, eppure la direttiva europea case green prevede che tutte le case dovranno avere entro questo anno una classe energetica almeno D, e poi E entro il 2033.

Per raggiungere questa classificazione ogni proprietario di immobili dovrà stimare un fondo per poter effettuare i lavori che portino all’efficientamento energetico dell’abitazione: ecco quando si dovrà spendere in media e quali sono i supporti pensati dallo stato.

Le famiglie in difficoltà per raggiungere la classe energetica richiesta

Molte delle abitazioni in Italia, soprattutto quelle di vecchia costruzione, hanno una classe energetica G, che dunque non soddisfa il requisito della direttiva case green: proprio per questo motivo il Governo ha pensato di mettere a disposizione del cittadino alcuni strumenti che gli permettano di ammortizzare la spesa.

È stato stimato, nello specifico, che i costi per ogni famiglia si aggireranno tra i 20.000 e i 55.000 euro a seconda delle dimensioni della casa. Tra i bonus messi in campo dal Governo Meloni vi sono quelli relativi alla detrazione fino al 60% per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica. In ogni caso, tali bonus potrebbero non essere sufficienti per sostenere tali spese: ciò che è certo è che il 2030 è ormai dietro l’angolo, s siete dunque in procinto di acquistare un immobile assicuratevi che sia di classe D o superiore.