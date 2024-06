Sedile passeggero, da oggi deve essere lasciato vuoto: non puoi farci viaggiare più nessuno | La legge è ufficiale

Una norma di vecchia data che non tutti conoscono: se ti beccano con lui o lei sul sedile del passeggero sono guai.

Sono diverse le nuove misure che il governo vigente sta vagliando per poterle inserire nel Codice della Strada, la normativa a cui tutti coloro che la percorrono in auto o altro mezzo devono obbligatoriamente sottostare per garantire la sicurezza di tutti.

Si sta già valutando la possibilità, ad esempio, di inserire maggiori restrizioni per i neopatentati, come quella di poter trasportare un numero limitato di passeggeri durante le ore notturne, per avere un maggior controllo sulla prevenzione di incidenti.

A quanto pare, però, non sono solo i neopatentati ad avere limitazioni in merito a chi scelgono di portare a bordo: esiste, infatti, una norma nel Codice della Strada che regola per tutti gli automobilisti questo aspetto.

Stiamo parlando del trasporto degli animali da compagnia, un tipo di compagni di viaggio il cui spostamento in auto è strettamente regolamentato dalle normative: ecco come fare per evitare una grossa multa.

Cani e gatti in auto: le regole per gli animali da compagnia

Il Codice della strada, articolo 169, recita così: “È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

A molti può sembrare una norma poco logica, invece non è così: infatti, il comportamento degli animali è imprevedibile, e potrebbero in qualunque momento balzare in avanti oppure distrarci durante la guida, causando potenzialmente incidenti o infrazioni.

Come trasportare i propri animali a bordo

Trasportare più di un cane nella propria auto è possibile, purché questi siano custoditi nel bagagliaio e sia installata una gabbia divisoria dall’abitacolo. Per i cani di piccola taglia o i gatti è possibile utilizzare un trasportino oppure una cintura di sicurezza per cani.

Nel caso in cui si venga beccati con un animale a bordo non in sicurezza, ci aspetta una multa che va da 84 a 335 euro e la sanzione accessoria di un punto decurtato dalla patente.