Mutui, la vostra rata scende di 100€ ogni mese: le banche hanno deciso | Finalmente un po’ d’aria

Ottima notizia per tutti coloro che hanno acceso un mutuo in questo periodo: pare che le rate scendano ogni mese, scoprine di più.

Chiedere un mutuo, di questo tempi, è sicuramente un azzardo, ma è anche uno dei pochi modi per realizzare un proprio sogno, che sia quello di avviare un’attività o di acquistare una casa. Quando si sottoscrive il mutuo, si inizia una sorta di conto alla rovescia che porta fino alla data in cui questo verrà estinto.

Data, quasi sempre, parecchio lontana ed ecco che iniziano le rinunce, i sacrifici e gli sforzi per riuscire a pagare quella rata mensile per tempo. La verità, però, è che tutti coloro che hanno acceso un mutuo, almeno una volta nella vita, hanno immaginato quanto sarebbe bello vedere quella rata dimezzarsi o, quanto meno, diventare più piccola.

Finalmente, le banche hanno deciso e pare che la rata scenderà di 100 euro ogni mese. Una notizia che ha sconvolto e reso felici tutti quelli coinvolti in questo sistema. Scopriamone di più insieme.

La discesa dei mutui

Fin dall’inizio dell’anno corrente, si è parlato di una discesa dei mutui verso giugno 2024. In verità, pare che questa discesa sia più lenta di quanto previsto, ma sia comunque in atto. Prendendo in esempio un mutuo sottoscritto a gennaio 2022, con una rata mensile iniziale di 456 euro e arrivata a febbraio 2024 a ben 751 euro, si prevede che entro la fine dell’anno l’importo da pagare scenda del 3%.

Entro giugno 2025, invece, dovrebbe arrivare al 2,65%. Dunque, entro dicembre 2024, la rata dovrebbe scendere di 67 euro ed entro giugno 2025 dovrebbe subire un calo di 100 euro. Stando a quanto proposto dalle banche, i tassi fissi hanno indici in costante calo, mentre rimangono stabili i tassi variabili, più costosi di quelli fissi.

Un aumento delle richieste

Grazie a questa novità, che ha sorpreso tutti, le richieste di mutuo stanno aumentando notevolmente. Non c’è certezza sul futuro, questo è ovvio, ma facendo due calcoli sulla base del presente, anche le persone nella fascia dei 40 anni hanno ripreso a chiedere un prestito.

Più di 9 aspiranti mutuatari su 10 si sono orientati verso il tasso fisso che, almeno nel 2023, ha offerto condizioni migliori rispetto a quello variabile. Inoltre, sempre di più hanno approfittato della surroga, che nei primi due mesi del 2024 ha rappresentato il 25% della domanda dei mutui. Lo scorso anno, invece, la percentuale è stata pari al 17%, quindi c’è stato un netto aumento delle richieste.