Nuovo reddito spesa, 940€ direttamente sul tuo conto: puoi comprarci anche questo

A breve 940 euro sul conto dei cittadini: il bonus spesa è cumulabile e prevede l’acquisto di numerosi prodotti: requisiti e dettagli.

Siamo giunti a giugno e per questa fine del primo semestre del 2024, sono in fase di lancio di alcuni incentivi, uno di questi annunciati negli scorsi giorni. Come noto, i supporti economici sono volti a sostenere la popolazione più soggetta alle difficoltà economiche, soprattutto in un periodo dove l’inflazione non sembra dar tregua alle finanze del cittadino.

Alcuni di questi supporti sono già attivi; basti pensare al rinnovo del bonus sociale per luce e gas, che in questi giorni ha portato al recapito di numerose lettere per la conferma del beneficio. Oltre agli incentivi ‘standard’ che verranno erogati come sconto in bolletta ai soggetti spettanti (senza alcuna domanda), vi è anche il bonus gas condominiale, che richiede l’iscrizione nell’apposita piattaforma. Questo verrà erogato sotto forma di bonifico.

Oltre a questi, ad essere riconfermati sono i cosiddetti bonus spesa che, se cumulati, possono raggiungere la modica cifra di 940 euro. Tuttavia, nessuno ha ricevuto tale importo, se non in parte. Dunque la domanda sorge spontanea: come ottenere quasi 1.000 euro di reddito spesa. E soprattutto: cosa sarà possibile acquistare? Vediamo i dettagli.

Bonus spesa da 940 euro: i requisiti

Come molti sapranno, l’importo da 940 euro è il risultato di due agevolazioni: la Carta Dedicata a te e la Carta Acquisti. La prima è già stata erogata dall’Inps lo scorso anno, e negli scorsi giorni è stato annunciato un nuovo pagamento che avverrà – con buone probabilità – nel mese di luglio. Sebbene non vi sia ancora una data certa, questa è quella attualmente comunicata.

Per poter accedere, l’Isee non deve superare i 15.000 euro, e i primi che vedranno l’accredito saranno i nuclei familiari con almeno 3 componenti. L’accredito del Bonus spesa di 460 euro verrà fatto su una specifica carta prepagata, in circolazione dallo scorso luglio 2023. L’accesso è automatico, ma non potrà riceverla chi percepisce altri sostegni dall’Inps come l’Assegno di inclusione o il Supporto per la formazione e il lavoro.

D’altro canto, la Carta Acquisti è già attiva. Per quest’ultima, del valore di 480 euro, si può presentare domanda presso Poste italiane, rispettando determinati requisiti: all’interno del nucleo familiare ci deve essere almeno un componente minore di 3 anni o maggiore di 65 anni. Inoltre, l’Isee complessivo non deve superare gli 8.052,75 euro.

Bonus spesa da 940 euro: gli acquisti abilitati

La cosa positiva di queste formule, è che sia la Carta Acquisti che la Dedicata a Te, sono cumulabili (nonché due misure distinte), a patto si rispettino tutti i requisiti.

Per quanto riguarda il loro utilizzo, con la Carta Dedicata a Te si potrà acquistare pasta, riso, orzo, farro, mais, avena, farine e altri cereali, miele, zucchero, cacao in polvere, cioccolato, pomodori pelati e conserve, legumi, semi e frutti oleosi. Inoltre, sono previsti alimenti per bambini e per la prima infanzia, acqua minerale, aceto di vino, caffè, camomilla, tè. Oltre a questo, sarà possibile utilizzarla per pagare carburante e abbonamenti a mezzi pubblici.

D’altro canto, con la Carta Acquisti, è possibile acquistare diversi generi alimentari, ma anche medicinali (nelle farmacie e parafarmacie) e – nonostante siano in pochi a saperlo – può essere utilizzata per pagare le bollette elettriche.