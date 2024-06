Patenti, con la nuova legge bocciato il rinnovo a tantissimi: controlla se la legge colpisce anche te

Se a breve dovrai rinnovare la patente ci sono molti aspetti a cui fare attenzione: diventa complicato per alcune categorie.

La possibilità di guidare legalmente è conferita dal documento patente di guida in Italia, il cui ottenimento si snoda a partire da un test scritto a crocette e termina con una prova pratica.

Ci sono diversi tipi di patenti, la più comune è la B, che è possibile ottenere al compimento dei 18 anni di età: si tratta di un documento molto ambito visto che consente di avere una certa autonomia rispetto alla propria famiglia, specie se si ha la possibilità di acquistare un veicolo o di utilizzare quello di un genitore o un altro familiare.

Non tutti, però, conoscono le regole per il rinnovo di questo documento: si tratta di un processo generalmente piuttosto semplice e indolore, ma per alcune categorie non è affatto così.

Le persone con disabilità, ad esempio, sono tenute a rinnovare la patente in una modalità diversa e devono sottoporsi, per ottenere un eventuale rinnovo, ad alcuni esami. Qualcosa di simile è dovuto rispetto a quanti abbiano superato una certa soglia di età anagrafica. Ecco cosa bisogna fare.

La patente

La patente ci consente di avere una autonomia insperata rispetto al dover circolare con i mezzi pubblici di trasporto, che in molte città sono pochi e poco efficienti per via del traffico o della scarsità di mezzi stessi. Per questo la patente, nel corso del tempo, è divenuta fondamentale per chiunque voglia svolgere una vita serena.

Per quanto riguarda la patente B, la cadenza dei rinnovi si articola in questo modo: ogni 10 anni fino ai 50 anni di età; ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni; ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni; ogni 2 anni oltre gli 80 anni. Inoltre, è importante dichiarare se si ha una invalidità per una serie di motivazioni: ecco quali.

I rinnovi

Nel caso in cui aveste una invalidità non dichiarata, questo costituirebbe un illecito: infatti, in questo caso, vi sono diverse procedure che mirano ad accertare la capacità di guidare.

In questo modo la strada continua a essere un luogo più sicuro per tutte le persone che la popolano, dai guidatori fino a giungere ai pedoni. Tra i rischi maggiori che potreste incontrare non dichiarando una patologia importante da questo punto di vista, ci sono sanzioni pecuniarie ingenti e perfino la reclusione.