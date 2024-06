Pensioni, a Luglio cambia l’importo che trovi sul conto: la cifra sarà soltanto questa | Ecco perché

Una sorpresa per alcuni pensionati italiani, a luglio li attende un cedolino più consistente: ecco perché e quali saranno gli importi.

La pensione è uno dei temi più delicati da affrontare nel dibattito pubblico in questo periodo, sia per quanto riguarda il presente che, soprattutto, il futuro dei giovani lavoratori.

Infatti, la situazione futura di chi oggi ha 30 anni o meno non sembra si stia delineando come particolarmente positiva per una serie di fattori che includono il costo della vita che continua a lievitare, i contratti precari e quindi l’assenza di contributi continuativi e la mancanza di un Governo che supporti la futura vecchiaia.

Per i pensionati di oggi, invece, una volta tanto, giunge una lieta notizia: il cedolino del mese di luglio, infatti, conterrà delle variazioni di importo per una serie di aumenti che sono dovuti proprio nel corso di questo mese.

A parte la reintegrazione degli arretrati, già avvenuta nel mese di giugno tendenzialmente, ci sono altre integrazioni da fare a luglio, integrazioni che renderanno l’importo della pensione più alto del solito: ecco di quanto.

Un aumento per luglio, vacanze ai Caraibi in vista per i pensionati

Anche per questo mese, luglio 2024, il pagamento è fissato al primo giorno del mese, il primo luglio, appunto. Questa data, però, per questo mese, non segna solamente l’arrivo della pensione ma anche un’altra data piuttosto importante per chi riceve il contributo pensionistico.

Si tratta dell’arrivo della tanto agognata quattordicesima per i pensionati che ne hanno diritto: questa somma sarà ricevuta dal primo luglio in scaglioni che dipendono dalle iniziali del proprio cognome. Ecco come si configurerà questo pagamento da parte dell’Inps.

Ecco quando riceverai la quattordicesima

Gli scaglioni dell’Inps si configureranno come segue: lunedì primo luglio la quattordicesima giungerà ai pensionati aventi diritto con cognomi dalla A alla B, mentre martedì 2 luglio per i cognomi dalla C alla D, mercoledì 3 luglio per i cognomi dalla E alla K, giovedì 4 luglio per i cognomi dalla L alla O, venerdì 5 luglio per i cognomi dalla P alla R e, infine, sabato 6 luglio (mattina) per i cognomi dalla S alla Z.

In questo modo, tutti coloro che devono ricevere la quattordicesima la avranno entro il pomeriggio del sabato 6 luglio. Già da oggi, comunque, è possibile verificare quale sarà il preciso importo della pensione consultando la piattaforma dedicata ed eseguendo l’accesso con Spid o Cie.