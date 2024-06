Truffa del gommone, ti ritrovi senza auto in 10 minuti e nemmeno sai cos’è successo: finisci rovinato

Tra le tecniche attuate dai malviventi a discapito degli automobilisti, quella del gommone sembra spopolare fuori dai centri commerciali.

Tra i reati più diffusi nella nostra pensisola, non possiamo di certo ecludere il furto: molto frequente nelle grandi città, ma non esente nei piccoli paesi. A pagarne spesso le conseguenze sono gli automobilisti, coloro che, se distratti, rischiano di perdere tutti i propri averi, nonché lo stesso veicolo.

Tra le tecniche più comuni, come non citare la truffa dello specchietto: il truffatore urta l’auto dell’automobilista generando un forte rumore, che sia con un masso, o direttamente con la propria auto. Nel momento in cui l’automobilista, dubbioso, scende dall’auto per capire cosa sia successo, il malvivente si avvicina con aria molto sicura, affermando che l’automobilista ha rotto il suo specchietto, chiedendo così un risarcimento.

Sebbene il malfattore affermi di voler il denaro in contanti solamente per non coinvolgere l’assicurazione, la realtà è ben diversa: non solo non c’è stato alcun tamponamento, ma lo specchietto era già rotto in precedenza. E questo è solo un caso di quanto la fantasia di queste persone si può spingere. Spesso, l’obiettivo è quello di distrarre la vittima per appropriarsi del veicolo aperto o, semplicemente, impossessarsi dei propri averi incustodito.

La truffa del gommone: non allontanarsi mai dal veicolo

Cadere vittima di un furto può rivelarsi destabilizzante per chi lo subisce, ma la verità è che queste tecniche sono talmente sopraffine che è davvero difficile accorgersene prima. Da qui, l’informazione gioca un ruolo rilevante, così da sapere in anticipo cosa potrebbe – aimè – succedere, nonché come comportarsi in queste evenienze.

Nelle aree più frequentate da romani, turisti e residenti delle zone limitrofe, è emersa una nuova truffa. I malviventi, posizionati strategicamente presso supermercati, centri commerciali e outlet, danneggiano i gommoni delle auto dei malcapitati con coltelli e cacciaviti. Questi ultimi, tornando ai veicoli carichi di borse dagli acquisti, trovano le gomme a terra.

Sorpresi e in preda allo sconforto, i proprietari spesso lasciano incustoditi i propri effetti personali. Questo momento di confusione è sfruttato dai truffatori per rubare rapidamente i beni e, in alcuni casi, per mettere in moto il veicolo approfitandosi del fatto che le chiavi dell’auto potrebbero essere all’interno della borsetta.

Come comportarsi in questi casi

Per evitare queste spiacevoli sorprese, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Non lasciate mai incustoditi gli oggetti di valore in auto, specialmente se aperta, ma contattate immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di situazioni sospette.

La prudenza poi, non è mai troppa: sebbene non bisognerebbe vivere con il terrore di essere derubati, è bene essere consapevoli che non esiste una regola standard, poiché le tecniche di furto mutano nel tempo. Per questo motivo, è buona norma rimanere sempre vigili e non dare mai nulla per scontato.